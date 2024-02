United Imaging präsentiert auf dem ECR 2024 KI-gesteuerte Innovationen und erweitert seine europäische Präsenz

WIEN, 23. Februar 2024 /PRNewswire/ -- United Imaging, ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik, stellt auf dem European Society of Radiology (ECR) 2024 in Wien, Österreich, sein gesamtes Portfolio an KI-gestützten Innovationen vor. Das Unternehmen unterstreicht sein signifikantes Wachstum in der EU seit der Einrichtung seines regionalen Hauptsitzes in Polen im Jahr 2019.

Dr. Al Zhang, Ph.D., Präsident und einer der Geschäftsführer von United Imaging, erklärte: „Das Thema des diesjährigen ECR, «Radiologie der nächsten Generation», fügt sich nahtlos in unsere Innovationsphilosophie ein. Wir denken nicht nur an die Gegenwart, sondern gestalten aktiv die Zukunft. Bei United Imaging sind alle unsere Innovationen KI-gesteuert. Sie verbessern klinische Arbeitsabläufe und unterstützen verschiedene Szenarien, was unser Engagement unterstreicht, der weltweiten medizinischen Gemeinschaft einen Mehrwert zu bieten. Unsere zukunftsweisende Innovationsstrategie hat uns zu einem bedeutenden globalen Wachstum verholfen."

Lukasz MIZERKA, Vizepräsident des internationalen Geschäfts von United Imaging und Geschäftsführer für Europa, fügte hinzu: „Im vergangenen März haben wir auf dem ECR zum ersten Mal unsere Marke eingeführt und damit offiziell unsere Leidenschaft für Veränderungen auf dem europäischen Markt vorgestellt. Im Laufe des Jahres erzielten wir rasche Fortschritte und dehnten unsere Präsenz mit unseren High-End-Geräten auf zahlreiche europäische Länder aus, was die Resonanz auf unsere Mission „Gleiche Gesundheitsversorgung für alle" beweist. Dieses Jahr ist unser zweiter ECR und unser fünftes Jahr in Europa, und wir werden unser gesamtes Portfolio an bahnbrechenden Produkten und zahlreichen Weltneuheiten vorstellen, um unsere Zuversicht und unsere Beharrlichkeit in Europa zu demonstrieren. Wir freuen uns auf alle, die unsere Veränderungen miterleben und sich auf die vor uns liegende glänzende Zukunft freuen wollen."

In fünf Jahren hat United Imaging Hunderte von Systemen eingeführt und 16 europäische Länder erreicht und bietet einen effizienten und professionellen Service. Weltweit haben die Produkte von United Imaging mehr als 12.000 Einrichtungen in über 60 Ländern erreicht, darunter die USA, Frankreich, Italien, Japan, Korea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Außerdem haben die Spitzentechnologien des Unternehmens zu Kooperationen mit renommierten Einrichtungen wie der Yale University, der UC Davis, der Washington University in St. Louis und der University of Texas geführt.

Um das Wachstum auf dem ECR 2024 zu unterstreichen, wird United Imaging auf dem ECR 2024 den uMR Jupiter 5T (ohne CE-Kennzeichnung in der EU), ein revolutionäres Ganzkörper-5T-MRT-System, vorstellen. Der weltweit erste Ganzkörper-Ultrahochfeld-MR mit 5T, der uMR Jupiter 5T, ist ein revolutionäres Ganzkörper-MRT-System mit 5T. Es überwindet die traditionellen Beschränkungen der Ultrahochfeld-MRT, die bisher auf die Bildgebung des Gehirns und ausgewählter Gelenke des Stütz- und Bewegungsapparats beschränkt war. Die möglichen Anwendungen des uMR Jupiter 5T umfassen nicht nur das Gehirn und den Stütz- und Bewegungsapparat, sondern auch den Bauchraum, das Herz, das Becken und weitere zusätzliche anatomische Regionen. Der uMR Jupiter 5T hat das Potenzial, die Fähigkeiten von Standard-3T-MRT-Geräten in Bezug auf Auflösung und Signal-Rausch-Verhältnis in den Schatten zu stellen und liefert eine Klarheit, die es Radiologen ermöglicht, „das Ungesehene zu sehen". Der uMR Jupiter 5T wurde auch entwickelt, um die wichtigsten Hürden der Ultrahochfeld-MRT zu überwinden: Gleichmäßigkeit des Bildes und Hochfrequenzsicherheit. Er passt in bestehende 3T-MRT-Räume und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Branche dar.

Als Wegbereiter des digitalen Wandels in der medizinischen Bildgebung werden am Stand auch KI-Plattformen für das gesamte Innovationsportfolio vorgestellt. Das uAIFI ist eine End-to-End-Technologieplattform, die die MRT mit KI-integrierter Hard- und Software revolutioniert, die Bildqualität deutlich verbessert und die Diagnoseprozesse beschleunigt, während gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit erhöht wird. Als Vorreiter in der Versorgung bietet das uAIFI einen ganzheitlichen Ansatz über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ACS, die KI-gestützte MR-Beschleunigungstechnologie, die sowohl die 2D- als auch die 3D-Bildgebung verbessert, und EasySense, die Atmungsausblendung und -überwachung, die ein einzigartiges, gurtfreies Erlebnis für die Patienten bietet und gleichzeitig den Arbeitsablauf des medizinischen Personals rationalisiert und den Standard für die Bildqualität neu definiert. Diese zukunftsorientierte, auf den Menschen ausgerichtete Plattform entwickelt sich auf intelligente Weise weiter und bringt zweifellos eine neue Stufe der KI-Integration in uMR-Systeme. In Verbindung mit den uMI-Scannern ist uExcel eine multidimensionale Technologieplattform für die molekulare Bildgebung. Sie soll die hohen Anforderungen an Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Stabilität und wissenschaftliche Forschung erfüllen. In Kombination mit uExcel UDP, dem Detektor für die ultradigitale Plattform, uExcel SCAN, dem intelligenten Scan-Toolset, uExcel CARE, der KI-Rekonstruktions-Engine, uExcel QA, dem effizienten Qualitätskontrollsystem, und uExcel EXPLORE, der Suite für die wissenschaftliche Forschung, ermöglicht diese Plattform heute und in Zukunft eine einfachere und innovativere Untersuchung und verspricht eine komfortablere Erfahrung für Patienten und einen effektiveren Arbeitsablauf für Ärzte. Darüber hinaus verleiht die uVera-Technologie dem DSA-System intuitiv bionische Fähigkeiten durch intelligent gesteuerte Robotik, Wahrnehmung und Bildgebung. Und die All-In-One-Lösung definiert die Effizienz der Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie von der CT-Simulation bis zur Behandlung neu.

Gemäß der Philosophie „Born with AI" und passend zum Thema des diesjährigen ECR, „Radiologie der nächsten Generation", wird United Imaging Intelligence (UII), ein KI-Unternehmen aus dem Portfolio der United Imaging Group, zeigen, wie die Verschmelzung von KI das Gesundheitswesen revolutioniert und dabei den umfassenden Innovationsansatz des Unternehmens hervorheben. Auf dem diesjährigen Stand des Unternehmens wird UII seine neuesten technologischen Durchbrüche im Bereich der medizinischen KI vorstellen, darunter bahnbrechende KI-Anwendungen für große medizinische Bildmodelle und die chirurgische Planung sowie ein breites Spektrum an medizinischen KI-Lösungen für die Bereiche Neurologie, Kardiologie, Thoraxchirurgie und Onkologie.

Im Bereich der neuartigen KI-Anwendungen wird UII das uAI SAT vorstellen, ein intelligentes Annotationstool, das auf einem großen medizinischen Bildmodell basiert, sowie die nächste Generation des uAI Pioneer Portals, das mit einem brillenlosen 3D-Monitor ausgestattet ist, der durch Handgesten gesteuert wird. Das Publikum wird die Fortschritte in der 3D-Chirurgieplanung für thorakale, hepatobiliäre und urologische Operationen erleben. Darüber hinaus wird UII mit einer breiten Palette klinischer Lösungen seine Unterstützung für den gesamten klinischen Arbeitsablauf von der Bildgebung und Prävention bis hin zu Diagnose, Behandlung, Nachuntersuchung und Forschung präsentieren.

Mit dem Ziel, die Radiologie in eine neue Ära des Wandels zu führen, hat UII seine innovativen Produkte in über 3.000 medizinischen Einrichtungen weltweit eingesetzt und Forschungs- und Produktkooperationen in Europa geschlossen.

(Anmerkungen: Die hier erwähnten Produkte und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern im Handel erhältlich. Ihre zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden.)

Die Teilnehmer des ECR sind herzlich eingeladen, das Beste der Radiologie am Stand 401 - Expo X4 - zu erkunden, wo United Imaging mit Hilfe modernster Technologien Innovationen mit dem Wohl der Patienten verbindet.