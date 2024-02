United Imaging présente ses innovations alimentées par l'IA et étend sa présence européenne à l'ECR 2024

VIENNE, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- United Imaging, un leader mondial des technologies médicales, présente son portefeuille complet d'innovations alimentées par l'IA au congrès de la Société européenne de radiologie (ECR) 2024 à Vienne, en Autriche. La société souligne sa croissance significative dans l'UE depuis l'établissement de son siège régional en Pologne en 2019.

Al Zhang, président et co-directeur général de United Imaging, a déclaré : « Le thème de l'ECR de cette année, "la radiologie de nouvelle génération", s'aligne parfaitement avec notre esprit d'innovation. Nous ne pensons pas seulement à aujourd'hui ; nous façonnons activement l'avenir. Chez United Imaging, toutes nos innovations sont alimentées par l'IA, améliorant les flux de travail cliniques et prenant en charge divers scénarios, ce qui renforce notre engagement à offrir de la valeur à la communauté médicale mondiale. Notre stratégie d'innovation prête pour l'avenir nous a propulsés vers une croissance mondiale importante. »

Lukasz MIZERKA, vice-président des affaires internationales chez United Imaging et directeur général pour l'Europe, a ajouté : « En mars dernier, nous avons organisé notre premier lancement de marque à l'ECR, inaugurant officiellement notre passion pour le changement sur le marché européen. Au cours de l'année, nous avons réalisé des progrès rapides, en étendant notre présence dans de nombreux pays européens grâce à nos équipements haut de gamme, ce qui témoigne du retentissement de notre mission d'apporter des "soins de santé égaux pour tous". Cette année marque à la fois notre deuxième participation à l'ECR et notre cinquième année en Europe, et nous allons présenter notre portefeuille complet de produits révolutionnaires et de nombreuses innovations mondiales pour démontrer notre assurance et notre persévérance en Europe. Nous attendons avec impatience que tout le monde soit témoin de nos changements et accueille l'avenir radieux qui nous attend. »

En cinq ans, United Imaging a introduit des centaines de systèmes et touché 16 pays européens, offrant un service efficace et professionnel. À l'échelle mondiale, les produits de United Imaging ont touché plus de 12 000 institutions dans plus de 60 pays, dont les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, la Corée et les Émirats arabes unis. En outre, les technologies de pointe de la société ont conduit à des collaborations avec des institutions prestigieuses telles que l'université Yale, UC Davis, l'université Washington de Saint-Louis et l'université du Texas.

Pour mettre en lumière sa croissance à l'ECR 2024, United Imaging présentera l'uMR Jupiter 5T (qui n'a pas reçu le marquage CE dans l'UE), un système révolutionnaire d'IRM 5T pour le corps entier. L'uMR Jupiter 5T, premier système d'IRM 5T à ultra-haut champ pour le corps entier, est un système révolutionnaire d'IRM 5T pour le corps entier. Il transcende les contraintes traditionnelles de l'IRM à ultra-haut champ, jusqu'à présent confinée à l'imagerie du cerveau et à certaines articulations musculosquelettiques. Les applications potentielles de l'uMR Jupiter 5T s'étendent non seulement au cerveau et au système musculosquelettique, mais aussi à l'abdomen, au cœur, au bassin et à d'autres régions anatomiques. L'uMR Jupiter 5T a le potentiel d'éclipser les capacités des appareils IRM 3T standard en termes de résolution et de rapport signal/bruit, offrant une clarté qui permet aux radiologues de « voir l'invisible ». L'uMR Jupiter 5T est également conçu pour surmonter les principaux obstacles de l'IRM à ultra-haut champ : l'uniformité des images et la sécurité des radiofréquences. Il s'intègre dans les espaces d'IRM 3T existants, ce qui constitue une avancée significative dans l'industrie.

Pionnier de la transformation numérique de l'imagerie médicale, le stand présentera également des plateformes d'IA pour l'ensemble du portefeuille d'innovations. L'uAIFI est une plateforme technologique de bout en bout qui améliore de manière révolutionnaire l'IRM grâce à du matériel et à des logiciels intégrés à l'IA, améliorant ainsi considérablement la qualité d'image et accélérant les processus de diagnostic tout en améliorant la convivialité. Pionnière en matière de soins, l'uAIFI offre une approche holistique tout au long du continuum de soins. ACS, la technologie d'accélération de la résonance magnétique assistée par l'IA conçue pour améliorer l'imagerie 2D et 3D, ainsi que EasySense pour le contrôle et la surveillance respiratoire, offrent une expérience unique « sans ceinture » aux patients tout en rationalisant le flux de travail pour les professionnels de santé, redéfinissant ainsi la norme de qualité d'image. Évoluant intelligemment, cette plateforme orientée vers l'avenir et centrée sur l'humain apporte sans aucun doute un nouveau niveau d'intégration de l'IA aux systèmes uMR. En tandem avec les scanners uMI, uExcel est une plateforme technologique d'imagerie moléculaire multidimensionnelle. Elle vise à répondre aux exigences élevées en matière de fonctionnalité, de facilité d'utilisation, de sécurité, de stabilité et de recherche scientifique. Associée à uExcel UDP, le détecteur à plateforme ultra-numérique, uExcel SCAN, l'ensemble d'outils de numérisation intelligente, uExcel CARE, le moteur de reconstruction alimenté par l'IA, uExcel QA, le système de contrôle qualité efficace et uExcel EXPLORE, la suite pour la recherche scientifique, cette plateforme permet l'exploration, avec facilité et innovation, aujourd'hui et demain, promettant une expérience plus confortable pour les patients et un flux de travail plus efficace pour les médecins. De plus, la technologie uVera confère au système DSA une capacité bionique intuitive grâce à la robotique, à la perception et à l'imagerie alimentées par l'intelligence. Et la solution tout-en-un redéfinit l'efficacité du flux de travail de radiothérapie, de la simulation du scanner à l'administration du traitement.

Adhérant à la philosophie « Né avec l'IA » et en s'alignant sur le thème de l'ECR de cette année, « La radiologie de nouvelle génération », United Imaging Intelligence (UII), une société d'IA du portefeuille de United Imaging Group, démontrera comment la fusion de l'IA révolutionne les soins de santé, mettant en évidence l'approche globale de l'entreprise en matière d'innovation. Sur le stand de l'entreprise cette année, UII s'apprête à présenter ses dernières avancées technologiques en matière d'IA médicale, notamment des applications révolutionnaires d'IA pour les modèles d'images médicales de grande taille et la planification chirurgicale, ainsi qu'une gamme complète de solutions d'IA médicales dans les domaines de la neurologie, de la cardiologie, des soins thoraciques et de l'oncologie.

Concernant les nouvelles applications de l'IA, UII dévoilera l'uAI SAT, un outil d'annotation intelligent alimenté par un modèle d'image médicale de grande taille, ainsi que la nouvelle génération d'uAI Pioneer Portal, qui est équipé d'un moniteur 3D sans lunettes contrôlé par des gestes manuels. Le public découvrira les progrès de la planification chirurgicale 3D pour les opérations thoraciques, hépatobiliaires et urologiques. En outre, avec un large éventail de solutions cliniques, UII présentera également son soutien tout au long du flux de travail clinique, de l'imagerie et de la prévention au diagnostic en passant par le traitement, l'évaluation de suivi et la recherche.

Visant à propulser la radiologie dans une nouvelle ère de transformation, UII a déployé ses produits innovants dans plus de 3 000 établissements médicaux dans le monde et a formé des collaborations en matière de recherche et de produits en Europe, restant déterminée à poursuivre le développement et les partenariats à travers le monde et améliorant ainsi l'accessibilité de l'IA médicale à l'échelle universelle.

(Notes : Les produits et fonctionnalités mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être commercialisés dans tous les pays. Leur disponibilité future ne peut être garantie.)

Les participants à l'ECR sont invités à découvrir l'avant-garde de la radiologie au stand 401 — Expo X4, où United Imaging persiste à associer l'innovation au bien-être des patients grâce à des technologies de pointe.