Univar Solutions conclui transação com Apollo Funds

David Jukes, presidente e Diretor da Univar Solutions, disse: "A conclusão desta transação inicia o próximo capítulo da Univar Solutions, à medida que aprimoramos ainda mais nossa posição como provedora líder global de soluções químicas e ingredientes com maior flexibilidade para explorar oportunidades de crescimento em benefício de clientes, fornecedores, funcionários e do setor. Não poderia estar mais satisfeito por estar em uma posição tão vantajosa devido à nossa ampla oferta de produtos e maior presença nos mercados finais de crescimento alvo, experiência premiada do cliente, ferramentas digitais líderes e amplo conjunto de recursos de serviço".

Sam Feinstein, parceiro da Apollo Private Equity, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com David e a talentosa equipe da Univar Solutions para desenvolver a base sólida e o histórico de inovação da empresa, aproveitando nossa ampla experiência no setor. Temos forte convicção no potencial da Univar e esperamos embarcar em uma série de iniciativas interessantes para ajudar a acelerar o crescimento da empresa".

Detalhes da Transação

De acordo com os termos da transação, uma afiliada da Apollo Funds adquiriu todas as ações ordinárias da Univar Solutions. Os acionistas têm o direito de receber $36,15 em dinheiro por cada ação ordinária da Univar Solutions (UNVR). Como resultado da conclusão da transação, As ações ordinárias da Univar Solutions não são mais negociadas na New York Stock Exchange.

Consultores

Goldman Sachs & Co. A LLC e a Deutsche Bank Securities Inc. serviram como consultores financeiros da Univar Solutions e da Wachtell, da Lipton, da Rosen & Katz serviram como principais consultores da Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos da Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC atuou como principal consultora financeira da Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC serviram como consultores financeiros da Apollo.

A Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuou como consultora jurídica da ADIA.

Declarações prospectivas e informações.

Esta comunicação contém declarações prospectivas, como esse termo é definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deveria", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "prevê" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações prospectivas feitas nesta comunicação são qualificadas por esta advertência.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Os fatores potenciais que podem afetar essas declarações prospectivas incluem, entre outros: condições econômicas gerais, particularmente flutuações na produção e consumo industriais e o prazo e a extensão das desvantagens econômicas; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações dos clientes; aumento das pressões competitivas, incluindo como resultado da consolidação da concorrência; potenciais interrupções na cadeia de suprimentos; mudanças significativas nos preços, demanda e disponibilidade de produtos químicos; potenciais incidentes de segurança cibernética, incluindo violações de segurança; aumento das dívidas empresa, as restrições impostas e os custos associados a seus instrumentos de dívida e sua capacidade de obter financiamento adicional; o amplo espectro de leis e regulamentos aos quais a empresa está sujeita, incluindo amplas leis e regulamentos ambientais, de saúde e de segurança e mudanças nas leis fiscais; a incapacidade de gerar capital de giro suficiente; desafios relacionados ao transporte, incluindo aumentos nos custos de transporte e combustível, mudanças na relação da empresa com fornecedores de transporte terceirizados e capacidade de atrair e reter motoristas qualificados; acidentes, falhas de segurança; ambientais, problemas de qualidade do produto, falhas de entrega ou riscos relacionados às suas operações e aos materiais perigosos que ele manuseia; potencial incapacidade de obter cobertura de seguros adequada; litígios contínuos, possíveis reivindicações e lembretes de responsabilidade do produto e outros riscos ambientais, legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição à taxa de juros e flutuações cambiais; incapacidade de integrar os negócios e sistemas das empresas que adquire, incluindo a falta de realização dos benefícios previstos dessas aquisições; possível comprometimento de boa vontade e ativos intangíveis; sua capacidade de atrair ou reter uma força de trabalho qualificada e diversificada; desenvolvimentos negativos que afetam seus planos de pensão e pensões de vários empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte unificada de sua força de trabalho; sua capacidade de executar suas iniciativas e metas relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança ("ESG") e o crescente foco jurídico e regulatório na ESG; os impactos resultantes do conflito na Ucrânia ou tensões geopolíticas relacionadas; a capacidade de recuperação com sucesso de um desastre ou outro problema de continuidade de negócios devido a um furacão, inundação, terremoto, ataque terrorista, guerra, conflito, pandemia, violação de segurança, ataque cibernético, perda de energia, falha de telecomunicações ou outro evento natural ou artificial, incluindo a capacidade de funcionar remotamente durante interrupções de longo prazo, como a pandemia da COVID-19; o impacto das crises de saúde pública, como a pandemia da COVID-19 e outras epidemias e quaisquer políticas e ações da empresa ou governamental relacionadas para proteger a saúde e a segurança de indivíduos ou políticas ou ações governamentais para manter o funcionamento de economias e mercados nacionais ou globais, incluindo qualquer quarentena, "abrigo em vigor", "permanecer em casa", redução da força de trabalho, distanciamento social, desligamento ou ações e políticas similares; ações de terceiros, incluindo agências governamentais; e outros fatores descritos nos arquivos da empresa com o SEC. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem fazer com que os resultados e eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados aqui, consulte o relatório anual mais recente da empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, e outros documentos apresentados pela empresa com o SEC, incluindo relatórios atuais subsequentes no Formulário 8-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas nesta comunicação não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais poderão diferir materialmente daqueles declarados ou sugeridos nas informações prospectivas contidas nesta comunicação.

Quaisquer declarações prospectivas representam as opiniões da Empresa apenas na data desta comunicação e não devem ser consideradas como representantes das opiniões da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não assume nenhuma obrigação, exceto conforme exigido por lei, de atualizar qualquer declaração prospectiva.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especiais que representa um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e a maior força de vendas técnicas do setor, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e de regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas e ferramentas digitais líderes, a Empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. Enquanto cumpre seu propósito de ajudar a manter comunidades saudáveis, bem alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar os clientes e fornecedores a inovar e focar no Crescimento em Conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Apollo

A Apollo é uma gestora global de ativos alternativos de alto crescimento. Em nossa empresa, buscamos fornecer aos nossos clientes retorno adicional em todos os pontos ao longo do espectro da relação entre riscos e recompensas, desde o grau de investimento até o capital privado, com foco em três estratégias de investimento: rendimento, rendimento híbrido e patrimônio. Por mais de três décadas, nossa experiência em investimentos em nossa plataforma totalmente integrada atendeu às necessidades de retorno financeiro de nossos clientes e forneceu a empresas soluções de capital inovadoras para o crescimento. Por meio da Athene, nossa empresa de serviços de aposentadoria, nós nos especializamos em ajudar os clientes a obter segurança financeira, fornecendo um conjunto de produtos de poupança para aposentadoria e atuando como uma provedora de soluções para instituições. Nossa abordagem paciente, criativa e experiente em relação ao investimento alinha nossos clientes, empresas em que investimos, nossos funcionários e as comunidades que impactamos, de modo a ampliar as oportunidades e alcançar resultados positivos. Até a 31 de março de 2023, a Apollo tinha aproximadamente $598 bilhões de ativos sob gestão. Para saber mais, acesse www.apollo.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg

FONTE Univar Solutions Inc.

