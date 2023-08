Univar Solutions schließt Transaktion mit Apollo Funds ab

David Jukes, President und Chief Executive Officer von Univar Solutions, sagte: „Mit dem Abschluss dieser Transaktion beginnt für Univar Solutions ein neues Kapitel, in dem wir unsere Position als weltweit führender Anbieter von Chemie- und Grundstofflösungen weiter ausbauen und unsere Flexibilität erhöhen, um Wachstumschancen zum Nutzen von Kunden, Anbietern, Mitarbeitern und der Industrie gleichermaßen zu nutzen. Ich freue mich sehr, dass wir dank unseres breiten Produktangebots und unserer verstärkten Präsenz in wachstumsstarken Zielmärkten, unserer preisgekrönten Kundenerfahrung, unserer führenden digitalen Tools und unseres erweiterten Serviceangebots in einer derart vorteilhaften Position sind."

Apollo Private Equity Partner Sam Feinstein sagte: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit David und dem talentierten Univar Solutions-Team, um auf dem starken Fundament und der Erfolgsbilanz des Unternehmens aufzubauen und unsere umfangreiche Branchenerfahrung zu nutzen. Wir sind absolut von dem Potenzial von Univar überzeugt und freuen uns darauf, eine Reihe spannender Initiativen einzuleiten, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen".

Transaktionsdaten

Gemäß den Bedingungen der Transaktion erwarb ein Tochterunternehmen von Apollo Funds alle ausstehenden Aktien von Univar Solutions. Aktionäre haben ein Anrecht auf 36,15 $ für jede Aktie von Univar Solutions (UNVR) Stammaktien. Infolge des Abschlusses der Transaktion wird die Stammaktie von Univar Solutions nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt.

Berater

Goldman Sachs & Co. LLC und Deutsche Bank Securities Inc. dienten als Finanzberater für Univar Solutions und Wachtell, Lipton, und Rosen & Katz fungierten als leitende Berater für Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dienten als Rechtsberater für Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC fungierten als leitende Finanzberater für Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC dienten als Finanzberater für Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP dienten als Rechtsberater für ADIA.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 geänderten Fassung definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „antizipieren" oder anderen ähnlichen Begriffen zu erkennen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis qualifiziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können. Potenzielle Faktoren, die solche vorausschauenden Aussagen beeinflussen könnten, umfassen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, insbesondere Schwankungen in der industriellen Produktion und dem Verbrauch sowie der Zeitpunkt und das Ausmaß von wirtschaftlichen Abschwüngen; signifikante Veränderungen in den Geschäftsstrategien der Hersteller oder in den Betriebsabläufen der Kunden; erhöhter Wettbewerbsdruck, einschließlich durch die Konsolidierung von Wettbewerbern; mögliche Störungen in der Lieferkette; signifikante Veränderungen in den Preisen, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien; potenzielle Cybersecurity-Vorfälle, einschließlich Sicherheitsverletzungen; die Verschuldung des Unternehmens, die Beschränkungen und Kosten im Zusammenhang mit seinen Schuldinstrumenten sowie seine Fähigkeit, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten; das breite Spektrum an Gesetzen und Vorschriften, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich umfangreicher Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -Vorschriften sowie Änderungen in den Steuergesetzen; eine mögliche Unfähigkeit, ausreichend Betriebskapital zu generieren; Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Transport, einschließlich steigender Transport- und Treibstoffkosten, Änderungen in der Beziehung des Unternehmens zu Drittanbietern von Transportdienstleistungen sowie der Fähigkeit, qualifizierte Fahrer anzuwerben und zu halten; Unfälle, Sicherheitsausfälle, Umweltschäden, Probleme mit der Produktqualität, Lieferausfälle oder Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit seinen Betriebsabläufen und den von ihm gehandhabten gefährlichen Materialien; die potenzielle Unfähigkeit, angemessenen Versicherungsschutz zu erhalten; laufende Rechtsstreitigkeiten, potenzielle Haftungsansprüche für Produkte und Rückrufe sowie andere Umwelt-, Rechts- und Regulierungsrisiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäftsaktivitäten; die Aussetzung gegenüber Zins- und Währungsschwankungen; die Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die es erwirbt, zu integrieren, einschließlich dem Versäumnis, die erwarteten Vorteile solcher Akquisitionen zu realisieren; mögliche Wertminderung von Geschäfts- und immateriellen Vermögenswerten; seine Fähigkeit, qualifizierte und vielfältige Mitarbeiter anzuwerben oder zu halten; negative Entwicklungen, die seine Rentenpläne und Mehrarbeitgeberpensionen betreffen; Arbeitsstörungen im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlich organisierten Teil seiner Belegschaft; seine Fähigkeit, seine Initiativen und Ziele im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) erfolgreich umzusetzen und die zunehmende rechtliche und regulatorische Fokussierung auf ESG; die Auswirkungen, die sich aus dem Konflikt in der Ukraine oder verwandten geopolitischen Spannungen ergeben; die Fähigkeit des Unternehmens, sich erfolgreich von einer Katastrophe oder anderen Problemen der Geschäftskontinuität zu erholen, die durch einen Hurrikan, eine Überschwemmung, ein Erdbeben, einen terroristischen Angriff, Krieg, Konflikt, eine Pandemie, Sicherheitsverletzungen, Cyberangriffe, Stromausfälle, Ausfälle in der Telekommunikation oder andere natürliche oder vom Menschen verursachte Ereignisse verursacht wurden, einschließlich der Fähigkeit, während langfristiger Unterbrechungen wie der COVID-19-Pandemie aus der Ferne zu arbeiten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie Pandemien (einschließlich der COVID-19-Pandemie) und Epidemien sowie etwaige damit verbundene Unternehmens- oder staatliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Einzelpersonen oder staatliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit nationaler oder globaler Volkswirtschaften und Märkte, einschließlich Quarantäne, „Shelter in Place", „Stay at Home", Reduzierung der Arbeitskräfte, soziale Distanzierung, Sperrung oder ähnliche Maßnahmen und politische Richtlinien; Maßnahmen Dritter, einschließlich Regierungsbehörden; und die anderen Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC beschrieben sind. Für weitere Informationen über Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den hier projizierten abweichen, verweisen Sie bitte auf den aktuellsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie auf andere von dem Unternehmen bei der SEC eingereichte Dokumente, einschließlich nachfolgender aktueller Berichte auf Formular 8-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Wir weisen darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse sich wesentlich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt herangezogen werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein führender globaler Anbieter von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, der ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern repräsentiert. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Knowhow, fundierten Kenntnissen des Marktes und der Vorschriften, Formulierung und Entwicklung von Rezepturen sowie führenden digitalen Hilfsmitteln ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler alternativer Vermögensverwalter. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft sind wir bestrebt, unseren Kunden eine Rendite entlang des Risiko-Rendite-Spektrums von Investment Grade bis Private Equity zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf drei Anlagestrategien liegt: Rendite, Hybrid und Aktien. Über unsere vollständige integrierte Plattform und mit unserem Expertenwissen unterstützen wir seit mehr als drei Jahrzehnten unsere Kunden mit Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und bieten Unternehmen innovative Kapitallösungen, um ihr Wachstum zu finanzieren. Mit Athene, unserem Geschäftsbereich für Altersvorsorgedienstleistungen, haben wir uns darauf spezialisiert, Kunden dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erreichen, indem wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbieten und als Lösungsanbieter für Institutionen agieren. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Ansatz für Investitionen bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, die wir beeinflussen, in Einklang, um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. März 2023 verfügte Apollo über ein verwaltetes Vermögen von etwa 598 $ Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.