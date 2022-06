Universidade de São Paulo sobe no último QS World University Rankings

LONDRES, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, que efetua análises globais do ensino superior, lançou hoje a décima nona edição dos rankings universitários internacionais mais consultados do mundo. A edição 2023 do QS World University Rankings vê a Universidade de São Paulo recuperar o terreno perdido colocando-se na 115ª posição após ter caído para 121ª no ano passado.

· A nação mais representada da América Latina no ranking

· Baixa relação professor-aluno

· Prevalência de pesquisa em saúde e medicina

· Falta de reconhecimento internacional entre os empregadores

· Pequeno declínio geral: mais quedas do que melhorias

Com 35 instituições nomeadas entre as melhores do mundo, o Brasil é a nação mais representada na América Latina, superando o México com 32 e a Argentina e a Colômbia com 25. Das instituições brasileiras listadas, cinco subiram no ranking, oito desceram e 14 permaneceram estáveis. Oito estão no ranking pela primeira vez.

QS World University Rankings 2023: Ranking das Universidades Brasileiras Ranking Regional 2023 Ranking Mundial 2022 Ranking Mundial Nome da instituição 3 115 121= Universidade de São Paulo 7 209= 219 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 11 333 369= Universidade Federal do Rio de Janeiro 17 439= 434= Universidade Federal de São Paulo 22 478= 492= UNESP 28= 601-650 651-700 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 36= 701-750 651-700 Universidade Federal de Minas Gerais 43= 751-800 751-800 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 54= 801-1000 801-1000 Universidade de Brasília 54= 801-1000 801-1000 Universidade Federal de Santa Catarina 54= 801-1000 801-1000 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 54= 801-1000 801-1000 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 54= 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná - UFPR 80= 1001-1200 1001-1200 Universidade Federal de Juiz de Fora- (UFJF) 80= 1001-1200 1001-1200 Universidade Federal de Pelotas 80= 1001-1200 801-1000 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 80= 1001-1200 1001-1200 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 109= 1201-1400

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 109= 1201-1400

Universidade do Estado de Santa Catarina 109= 1201-1400

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 109= 1201-1400 1001-1200 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 109= 1201-1400 1001-1200 Universidade Federal Fluminense 109= 1201-1400 1001-1200 Universidade Federal da Bahia 109= 1201-1400 1001-1200 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 109= 1201-1400 1201+ Pontifícia Universidade Católica do Paraná 109= 1201-1400

Universidade Federal de Uberlândia 109= 1201-1400 1201+ Universidade Estadual de Londrina 109= 1201-1400 1001-1200 Universidade Federal do Ceará (UFC) 109= 1201-1400 1201+ Universidade Federal de Santa Maria 109= 1201-1400 1201+ Universidade Federal de Goiás 109= 1201-1400 1201+ Universidade Federal da Paraíba 109= 1201-1400

Universidade Presbiteriana Mackenzie 109= 1201-1400

Universidade Federal do Parà - UFPA 109= 1201-1400

Pontifícia Universidade Católica do Campinas - PUC Campinas 183= 1401+

Metodologia

A QS usa seis indicadores para compilar a avaliação. A Reputação Acadêmica e Reputação entre Empregadores são baseadas em respostas de pesquisas com mais de 150.000 acadêmicos e 99.000 empregadores. As citações por Faculdade medem o impacto da pesquisa, enquanto a relação Faculdade/Estudante é usada como um sinalizador da capacidade de ensino. A Proporção de Professores Internacionais (International Faculty Ratio) e a Proporção de Estudantes Internacionais (International Student Ratio) são usados para registrar a internacionalização de uma instituição.

Este ano, a QS também acrescentou duas novas lentes de desempenho não ponderadas. O Desempenho de Empregabilidade (Employment Outcomes) que avalia a empregabilidade dos estudantes, enquanto a Rede Internacional de Pesquisa (International Research Network) analisa a colaboração internacional em pesquisa e a transferência de conhecimento.

BRASIL: DESTAQUES

· A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor universidade do Brasil e continua sendo a 3a instituição com a mais alta classificação da América Latina. Ela domina nos indicadores de Reputação Acadêmica e dos Empregadores da QS entre as instituições brasileiras, ocupando a 41a e 96a posição nessas métricas. Entretanto, o Brasil apresenta dificuldade globalmente na Reputação entre Empregadores, com uma queda acentuada ao ver a segunda colocada Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) chegar a 298a posição nesse indicador.

· A segunda melhor universidade do Brasil é a Unicamp, que sobe 10 lugares chegando à 209ª posição. É a melhor universidade brasileira em pesquisa e tem sido particularmente prolífica em Saúde e Medicina, na qual exibe um alto nível de colaboração internacional, colocando-se na 317a posição em Citações por Faculdade.

· Em terceiro lugar nacionalmente está a principal instituição federal do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro na 333a colocação. Mostrando uma melhoria acentuada, ganhando 36 posições. Esta melhoria é sustentada pelos ganhos em Reputação entre Empregadores, Reputação Acadêmica e Relação Professor-Aluno.

· O Brasil apresenta baixo desempenho no indicador de relação Professor-aluno. Somente a USP ostenta uma pontuação globalmente competitiva neste indicador, classificada em 48o. A próxima universidade mais bem posicionada nesta métrica é a Universidade Federal de Juiz de Fora, na 455a posição.

· O Brasil continua a ver baixos índices de internacionalização. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na 570a posição, é a melhor colocada para o Índice Internacional de Professores, enquanto nenhuma universidade está acima da 600a posição para o Índice de Estudantes Internacionais.

Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, disse: "Faz uma década desde que o Brasil introduziu políticas de ação afirmativa[1] para melhorar a equidade e acessibilidade de suas universidades públicas, com um aumento em 25% de estudantes de graduação de baixa-renda de 2018 até o momento. A política parece estar funcionando".

Sowter acrescentou: "Entretanto, o ensino superior brasileiro está enfrentando desafios significativos. Em 2021, um corte no orçamento[2] viu o financiamento do ensino superior cair para seu menor valor em 17 anos - com o dobro do número de estudantes. Considerando que a maioria das pesquisas brasileiras é realizada por universidades públicas e financiada por recursos estatais e nacionais, estes cortes são um golpe nas ambições nacionais e internacionais das universidades do país".

Ele continuou: "Apesar disso, o Brasil continua a produzir pesquisas relevantes e importantes, por exemplo, Jaqueline Goes de Jesus na Universidade de São Paulo alcançou reconhecimento global por seu trabalho sequenciando o genoma de uma variante da COVID-19[3] ".

Visão geral: QS World University Rankings 2023

O QS World University Rankings deste ano é o maior de todos os tempos, com 1418 instituições em 100 localidades, acima das 1300 do ano passado. Os resultados são responsáveis pela distribuição e desempenho de 16,4 milhões de trabalhos acadêmicos publicados entre 2016 e 2020 e os 117,8 milhões de citações recebidas por esses trabalhos; eles também são responsáveis pelas opiniões de mais de 151.000 professores acadêmicos e mais de 99.000 empregadores.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) alcança o décimo primeiro ano consecutivo como o número um do mundo. A Universidade de Cambridge subiu para o segundo lugar, enquanto a Universidade de Stanford permanece na terceira posição.

QS World University Rankings 2023: Top-10 Universidades Internacionais 2023 RANK 2022 RANK Instituição Localização 1 1 Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) Estados Unidos 2 3= Universidade de Cambridge Reino Unido 3 3= Universidade de Stanford Estados Unidos 4 2 Universidade de Oxford Reino Unido 5 5 Universidade de Harvard Estados Unidos 6 6 Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) Estados Unidos 7 7 Imperial College London Reino Unido 8 8= UCL Reino Unido 9 8= ETH Zurique - Instituto Federal de Tecnologia da Suíça Suíça 10 10 Universidade de Chicago Estados Unidos © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Todos os direitos reservados.

