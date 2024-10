Univerzita Tchung-ťi uspořádala v Paříži fórum na téma „Spolupráce a perspektivy trvale udržitelného rozvoje v nové éře"

PAŘÍŽ, 1. října 2024 /PRNewswire/ -- Dne 27. září se v Paříži ve Francii konalo fórum „Spolupráce a perspektivy trvale udržitelného rozvoje v nové éře", které hostila Univerzita Tchung-ťi (Tongji University) a organizovala Fakulta ekonomie a managementu Univerzity Tchung-ťi (School of Economics and Management of Tongji University, dále jako „Tongji SEM") a Sdružení absolventů Univerzity Tchung-ťi ve Francii (Tongji Alumni France). Fóra se zúčastnil mimo jiné ministerský rada odboru školství čínského velvyslanectví ve Francii Zhou Jiagui, bývalý francouzský ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari a prorektor Univerzity Tchung-ťi Shi Zhenming. K těmto hostům se dále připojila téměř stovka čínských i francouzských odborníků a akademiků z oblasti vzdělávání a podnikání.

Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris

Fórum je součástí cyklu akcí pořádaných univerzitou Tchung-ťi u příležitosti 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií a zároveň i jednou z událostí ke 40. výročí založení Tongji SEM.

Děkan Xie En z Tongji SEM představil úspěchy na poli kultivace talentů v rámci čínsko-francouzského pilotního programu rozvoje talentů v oblasti obchodní administrativy (Sino-French Business Administration Talent Pilot Program) za posledních 25 let a diskutoval s děkany obchodních škol na téma, jak podpořit transformaci a kvalitní rozvoj akademických oborů prostřednictvím „triády" digitalizace, ekologického rozvoje a integrace. Děkani uvedli, že univerzity obou zemí by měly podporovat hloubkovou integraci s podniky a průmyslem a prohlubovat multidisciplinární a interdisciplinární praktickou spolupráci, aby tak společně přispěly k výchově globálně kompetentních talentů na vysoké úrovni a k podpoře udržitelného rozvoje ve světě.

Zástupci průmyslových odvětví navrhli posílit intenzivní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky s cílem vychovávat nové technologické talenty, které se dokážou přizpůsobit změnám na trhu.

Univerzita Tchung-ťi je jednou z prvních komplexních univerzit v Číně, která zahájila spolupráci a výměnu s Francií. Za posledních 30 let spolupráce přitom navázala univerzita Tchung-ťi partnerské vztahy s více než 60 francouzskými univerzitami a na spolupráci s Francií se podílí více než 20 odborných kolegií v rámci Tchung-ťi. Čínsko-francouzský pilotní program rozvoje talentů v oblasti obchodní administrativy na Tongji SEM je přitom jedním z prvních čínsko-francouzských programů duálního studia v Číně, který vychoval mnoho elit mezinárodního managementu vybavených mezinárodním rozhledem i znalostmi mezinárodních pravidel a schopných podílet se na mezinárodních záležitostech a soutěži. Hraje také důležitou roli v čínsko-francouzském vzdělávání, technologii, kulturních výměnách a dalších aspektech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518797/picture.jpg