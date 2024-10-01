Форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху» в Париже | Форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху» проведен Университетом Тунцзи в Париже

News provided by

School of Economics and Management of Tongji University

Oct 01, 2024, 07:04 ET

ПАРИЖ, 1 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 27 сентября в Париже, Франция, состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху», организованный Школой экономики и менеджмента Университета Тунцзи (далее «ШЭМ Тунцзи») и ассоциацией выпускников Tongji Alumni France. На форуме присутствовали Чжоу Цзягуй (Zhou Jiagui), советник департамента образования посольства Китая во Франции, Жан-Батист Джеббари (Jean-Baptiste Djebari), бывший министр транспорта Франции, Ши Чжэньмин (Shi Zhenming), вице-президент Университета Тунцзи. В форуме также приняли участие около 100 экспертов и ученых из секторов образования и бизнеса Китая и Франции.

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Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris
Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris

Форум является одним из серии мероприятий, организованных Университетом Тунцзи в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Францией, а также одним из серии мероприятий в честь 40-летия основания ШЭМ Тунцзи.

Декан Се Эн (Xie En) из ШЭМ Тунцзи представил достижения по развитию талантов Китайско-французской пилотной программы по развитию талантов в области делового администрирования за последние 25 лет и обменялся мнениями с деканами бизнес-школ о том, как способствовать трансформации и качественному развитию академических дисциплин за счет «триады» цифровизации, экологичного развития и интеграции. Деканы отметили, что университетам двух стран следует способствовать углубленной интеграции с предприятиями и отраслями, а также углублять междисциплинарное практическое сотрудничество, чтобы совместными усилиями способствовать взращиванию глобально компетентных талантов высокого уровня и расширению устойчивого развития мира.

Представители отраслей предложили укрепить глубокое сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями для развития новых владеющих технологиями талантов, способных адаптироваться к изменениям рынка.

Университет Тунцзи является одним из первых университетов широкого профиля в Китае, который инициировал сотрудничество и обмен с Францией, и за последние 30 лет сотрудничества университет Тунцзи установил партнерские отношения с более чем 60 французскими университетами. В университете Тунцзи насчитывается более 20 профессиональных колледжей, участвующих в сотрудничестве с Францией. Реализуемая школой ШЭМ Тунцзи Китайско-французская пилотная программа по развитию талантов в области делового администрирования является одной из первых китайско-французских программ с двойным дипломом в Китае, которая воспитала много представителей международной управленческой элиты, обладающих международной перспективой, знакомых с международными правилами и способных участвовать в международных делах и конкуренции. Программа играет важную роль в китайско-французском образовании, развитии технологий, культурных обменах и других аспектах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2518797/picture.jpg

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