Форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху» в Париже | Форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху» проведен Университетом Тунцзи в Париже

ПАРИЖ, 1 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 27 сентября в Париже, Франция, состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху», организованный Школой экономики и менеджмента Университета Тунцзи (далее «ШЭМ Тунцзи») и ассоциацией выпускников Tongji Alumni France. На форуме присутствовали Чжоу Цзягуй (Zhou Jiagui), советник департамента образования посольства Китая во Франции, Жан-Батист Джеббари (Jean-Baptiste Djebari), бывший министр транспорта Франции, Ши Чжэньмин (Shi Zhenming), вице-президент Университета Тунцзи. В форуме также приняли участие около 100 экспертов и ученых из секторов образования и бизнеса Китая и Франции.

Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris

Форум является одним из серии мероприятий, организованных Университетом Тунцзи в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Францией, а также одним из серии мероприятий в честь 40-летия основания ШЭМ Тунцзи.

Декан Се Эн (Xie En) из ШЭМ Тунцзи представил достижения по развитию талантов Китайско-французской пилотной программы по развитию талантов в области делового администрирования за последние 25 лет и обменялся мнениями с деканами бизнес-школ о том, как способствовать трансформации и качественному развитию академических дисциплин за счет «триады» цифровизации, экологичного развития и интеграции. Деканы отметили, что университетам двух стран следует способствовать углубленной интеграции с предприятиями и отраслями, а также углублять междисциплинарное практическое сотрудничество, чтобы совместными усилиями способствовать взращиванию глобально компетентных талантов высокого уровня и расширению устойчивого развития мира.

Представители отраслей предложили укрепить глубокое сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями для развития новых владеющих технологиями талантов, способных адаптироваться к изменениям рынка.

Университет Тунцзи является одним из первых университетов широкого профиля в Китае, который инициировал сотрудничество и обмен с Францией, и за последние 30 лет сотрудничества университет Тунцзи установил партнерские отношения с более чем 60 французскими университетами. В университете Тунцзи насчитывается более 20 профессиональных колледжей, участвующих в сотрудничестве с Францией. Реализуемая школой ШЭМ Тунцзи Китайско-французская пилотная программа по развитию талантов в области делового администрирования является одной из первых китайско-французских программ с двойным дипломом в Китае, которая воспитала много представителей международной управленческой элиты, обладающих международной перспективой, знакомых с международными правилами и способных участвовать в международных делах и конкуренции. Программа играет важную роль в китайско-французском образовании, развитии технологий, культурных обменах и других аспектах.

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