Forum sur « La coopération et les perspectives de développement durable dans la nouvelle ère » organisé par l'Université Tongji à Paris

PARIS, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 27 septembre, le forum « La coopération et les perspectives de développement durable dans la nouvelle ère » s'est tenu à Paris, en France, accueilli par l'Université Tongji et organisé par l'École d'économie et de gestion de l'Université Tongji (ci-après dénommée « Tongji SEM ») et Tongji Alumni France. ZHOU Jiagui, ministre conseiller du département de l'éducation de l'ambassade de Chine en France, Jean-Baptiste DJEBBARI, ancien ministre français des transports, SHI Zhenming, vice-président de l'université de Tongji, ont participé au forum. Près de 100 experts et universitaires des secteurs de l'éducation et des affaires en Chine et en France ont également participé au forum.

Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris

Le forum fait partie d'une série d'activités organisées par l'université de Tongji pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que le 40e anniversaire de la fondation du Tongji SEM.

Le doyen de Tongji SEM, XIE En, a présenté les réalisations en matière de culture de talents du programme pilote sino-français d'administration des affaires au cours des 25 dernières années et a échangé des points de vue avec les doyens des écoles de commerce sur la manière de promouvoir la transformation et le développement de haute qualité des disciplines académiques grâce à la « triade » de la numérisation, du développement vert et de l'intégration. Les doyens ont déclaré que les universités des deux pays devraient promouvoir une intégration approfondie avec les entreprises et les industries et approfondir la coopération pratique multidisciplinaire et interdisciplinaire, afin de contribuer conjointement à la formation de talents de haut niveau compétents à l'échelle mondiale et à la promotion du développement durable dans le monde.

Les représentants des industries ont proposé de renforcer la coopération entre l'éducation et les entreprises afin de cultiver les nouveaux talents technologiques capables de s'adapter aux changements du marché.

L'université de Tongji est l'une des premières universités chinoises à avoir entamé une coopération et des échanges avec la France. Au cours des 30 dernières années de coopération, l'université de Tongji a établi des relations de coopération avec plus de 60 universités françaises et plus de 20 collèges professionnels de Tongji participent à la coopération avec la France. Le programme pilote sino-français d'administration des affaires de Tongji SEM est l'un des premiers programmes de double diplôme sino-français en Chine. Il a permis de former de nombreuses élites en gestion internationale qui ont une perspective internationale, sont familiarisées avec les règles internationales et peuvent participer aux affaires et à la concurrence internationales. Il joue un rôle important dans l'éducation, la technologie, les échanges culturels et d'autres aspects de la coopération sino-française.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518797/picture.jpg