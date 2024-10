'새로운 시대의 지속 가능한 발전을 위한 협력과 전망' 포럼 개최

-- 파리에서 퉁지대학교 주최로 열려

파리 2024년 10월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 27일, 프랑스 파리에서 퉁지대학교가 주최하고 퉁지대학교 경제경영대학원(이하 '퉁지 SEM') 및 프랑스 퉁지 동문회(Tongji Alumni France)가 주관한 '새로운 시대의 지속 가능한 발전을 위한 협력과 전망(Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era)' 포럼이 개최됐다. 이 포럼에는 주프랑스 중국대사관 교육부 참사관 저우 지아구이(ZHOU Jiagui), 전 프랑스 교통부 장관 장바티스트 제바리(Jean-Baptiste DJEBBARI), 퉁지대학교 부총장 쉬젠밍(SHI Zhenming) 등이 참석했다. 중국과 프랑스 교육 및 비즈니스 분야 전문가와 학자 100여 명도 이 포럼에 참석했다.

이 포럼은 중국과 프랑스의 수교 60주년을 기념하기 위해 퉁지대학교가 주최하는 일련의 행사이자 퉁지 SEM 창립 40주년을 기념하는 여러 활동 중 하나다.

Forum on "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" hosted by Tongji University in Paris (PRNewsfoto/School of Economics and Management of Tongji University)

퉁지 SEM의 시에엔(XIE En) 학장은 지난 25년 동안 중국-프랑스 경영학 인재 파일럿 프로그램의 인재 양성 성과를 발표하고, 디지털화, 녹색 개발 및 통합의 '삼위일체'를 통해 학문 분야의 변화와 고품질 발전을 촉진하는 방법에 대해 경영대학 학장들과 의견을 교환했다. 학장들은 양국 대학이 기업 및 산업과의 심도 있는 통합을 추진하고 다학제간 실무 협력을 심화하여 세계적으로 유능한 고급 인재 양성과 세계의 지속 가능한 발전 추진에 공동으로 기여해야 한다고 말했다.

산업계 대표들은 시장 변화에 적응할 수 있는 신기술 인재 양성을 위해 교육계와 기업 간 긴밀한 협력을 강화하자고 제안했다.

퉁지대학교는 프랑스와 협력 및 교류를 시작한 중국 최초의 종합 대학 중 하나이며 지난 30년 동안 60개 이상의 프랑스 대학과 협력 관계를 수립했고, 퉁지대학교 내 20개 이상의 전문대학이 프랑스와 협력하고 있다. 퉁지 SEM의 중국-프랑스 경영학 인재 파일럿 존 프로그램(Sino-French Business Administration Talent Pilot Zone Program)은 중국 최초의 중불 이중 학위 프로그램 중 하나로, 국제적 관점을 가지고 국제 규칙에 익숙하며 국제 문제 및 경쟁에 참여할 수 있는 많은 국제 경영 엘리트를 양성했다. 이 프로그램은 중국-프랑스 교육, 기술, 문화 교류 및 기타 측면에서 중요한 역할을 하고 있다.

