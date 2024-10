Forum "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" digelar Tongji University di Paris

PARIS, 1 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pada 27 September lalu, sebuah forum bertajuk "Cooperation and Prospects for Sustainable Development in the New Era" berlangsung di Paris, Perancis. Tongji University menjadi tuan rumah forum ini, sedangkan panitia penyelenggara adalah School of Economics and Management of Tongji University (disingkat "Tongji SEM"), serta Alumni Tongji di Perancis. Jiagui, Minister Counselor, Education Department, Kedutaan Besar Tiongkok di Perancis, Jean-Baptiste DJEBBARI, mantan Menteri Perhubungan Perancis, SHI Zhenming, Vice President, Tongji University, turut menghadiri forum tersebut. Hampir 100 pakar dan akademisi di sektor pendidikan dan bisnis di Tiongkok dan Perancis juga berpartisipasi.