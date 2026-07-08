Unseenlabs annonce sa deuxième génération de satellite de détection RF au service de la connaissance multidomaine

RENNES, France, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Unseenlabs annonce le déploiement de sa nouvelle génération de satellites (Gen 2), renforçant ainsi ses capacités de détection des signaux radiofréquence (RF) depuis l'espace, lesquelles se limitaient jusqu'à présent à la connaissance du domaine maritime et s'étendent désormais à une surveillance multidomaine plus large, englobant les domaines maritime, terrestre et spatial. Cette nouvelle génération renforce la capacité d'Unseenlabs à produire des données exploitables et à proposer des services de renseignement, aidant ainsi ses clients du monde entier à prendre des décisions éclairées dans des contextes opérationnels et géopolitiques de plus en plus complexes.

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Le satellite BRO-31 a été assemblé par l'intégrateur allemand Exolaunch et lancé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Vandenberg Space Force Base, en Californie (États-Unis) dans le cadre de la mission de covoiturage spatial Transporter-17.

Ce premier satellite de deuxième génération (BRO-31) s'appuie sur près de 10 ans d'expérience opérationnelle. Il marque une étape décisive sur le plan technologique et industriel pour Unseenlabs, qui passe de nanosatellites d'environ 15 kg à des microsatellites d'environ 150 kg. La deuxième génération repose toujours sur la technologie de monosatellite de l'entreprise, dans laquelle chaque satellite fonctionne de manière indépendante. Il s'agit d'une approche originale en matière de détection RF depuis l'espace.

La constellation d'Unseenlabs regroupe désormais deux générations distinctes de satellites :

Génération 1 : connaissance ciblée du domaine maritime

Génération 2 : une vision plus large et multidomaine couvrant les domaines maritime, terrestre et spatial

« Nos satellites de deuxième génération élargissent considérablement la portée et la profondeur de nos capacités de détection RF », a déclaré Clément Galic, cofondateur et PDG d'Unseenlabs. « Cela permet de détecter, géolocaliser et surveiller un éventail plus large d'activités dans les domaines maritime, terrestre et spatial. Cela offre l'occasion de nouveaux cas d'usage stratégiques tout en renforçant notre capacité d'accompagnement des clients sur les marchés du commerce, de la sécurité et de la défense. »

Les satellites de deuxième génération permettent de détecter une plage de fréquences plus large, notamment les bandes L, S, C, X et Ku, ouvrant ainsi la voie à des cas d'usage doubles en matière de renseignement d'origine électromagnétique, tant dans le domaine civil que dans celui de la défense. Parmi les cas d'usage possibles, on peut citer le renforcement de la surveillance maritime, la surveillance du spectre et des interférences ou encore la surveillance des systèmes de défense.

Ces capacités étendues renforcent l'aptitude d'Unseenlabs à détecter, géolocaliser, caractériser et identifier les activités RF dans les domaines maritime, terrestre et spatial.

À propos d'Unseenlabs :

Créée en 2015, Unseenlabs est une entreprise pionnière et un leader mondial dans le domaine des services commerciaux de radiofréquence (RF) spatiaux destinés à la surveillance multi-domaine. L'entreprise exploite 23 satellites et continue d'élargir sa constellation. Basée en France, où elle emploie environ 140 personnes, et disposant d'un bureau à Singapour et d'une équipe aux États-Unis, l'entreprise exploite des capacités de détection RF par satellite pour la surveillance maritime, terrestre et spatiale. Parmi ses clients figurent des gouvernements, des institutions publiques et des acteurs privés du monde entier.