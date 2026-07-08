Unseenlabs tillkännager sin andra generation av satelliter för RF-detektering dedikerade till multidomänmedvetenhet

RENNES, Frankrike, 8 juli, 2026 /PRNewswire/ -- Unseenlabs tillkännager utplaceringen av sin nya generation av satelliter (Gen 2), som skalar upp företagets rymdbaserade förmåga inom radiofrekvensdetektering (RF) från fokuserad övervakning av havsområden till en bredare multidomänmedvetenhet som inkluderar hav, land och rymd. Denna nya generation utökar Unseenlabs förmåga att tillhandahålla användbara data och underrättelsetjänster, vilket hjälper kunder över hela världen att fatta välgrundade beslut i alltmer komplexa operativa och geopolitiska miljöer.

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BRO-31 integrerades av den tyska integratören Exolaunch och sköts upp ombord på SpaceX:s Falcon 9 som en del av samåkningsuppdraget Transporter-17 från Vandenberg Space Force Base i Kalifornien, USA.

Denna första satellit av Gen 2 (BRO-31) bygger på nästan 10 års operativ erfarenhet. Det är en teknisk och industriell milstolpe för Unseenlabs, som går från nanosatelliter på ≃ 15 kg till mikrosatelliter på ≃ 150 kg. Gen 2 är fortfarande baserad på företagets monosatellitteknik, där varje satellit fungerar självständigt. Det är ett distinkt tillvägagångssätt för rymdbaserad RF-detektering.

Unseenlabs konstellation kombinerar nu två distinkta satellitgenerationer:

Gen 1: fokuserad övervakning av havsområden

Gen 2: bredare multidomänmedvetenhet inom hav, land och rymd

"Våra andra generationens satelliter utökar betydligt både bredden och djupet av våra RF-detekteringsmöjligheter", säger Clément Galic, medgrundare och VD för Unseenlabs. "Detta möjliggör detektering, geolokalisering och karakterisering av ett bredare utbud av aktiviteter inom havs-, land- och rymddomäner. Detta öppnar nya strategiska användningsfall samtidigt som vi förstärker vår förmåga att stödja våra kunder på kommersiella, säkerhets- och försvarsmarknader."

Gen 2-satelliter ger möjlighet att detektera ett bredare spektrum av frekvenser, inklusive L-, S-, C-, X- och Ku-band, vilket låser upp användningsområden för RF-underrättelse med dubbla tillämpningar för både civila och försvarsapplikationer. Exempel på användningsområden är förstärkt havsövervakning, övervakning av spektrum och störningar eller övervakning av försvarssystem.

Dessa utökade möjligheter stärker Unseenlabs förmåga att detektera, geolokalisera, karakterisera och identifiera RF-aktiviteter över havs-, land- och rymddomäner.

Om Unseenlabs:

Unseenlabs grundades 2015 och är en pionjär och global ledare inom rymdbaserade kommersiella RF-tjänster för multidomänmedvetenhet. Företaget opererar 23 satelliter och fortsätter att utöka sin konstellation. Baserat i Frankrike med cirka 140 anställda, ett kontor i Singapore och ett team i USA, driver företaget rymdbaserad RF-detektionskapacitet för havs-, land- och rymdövervakning. Företagets kunder inkluderar regeringar, offentliga institutioner och privata intressenter över hela världen.