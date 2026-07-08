Unseenlabs anuncia su satélite de segunda generación para detección de RF, dedicado a la vigilancia multidominio

RENNES, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Unseenlabs ha dado a conocer el despliegue de su nueva generación de satélites (Gen 2), ampliando sus capacidades de detección de radiofrecuencia (RF) desde el espacio, pasando de un conocimiento especializado del dominio marítimo a un conocimiento multidominio más amplio que incluye marítimo, terrestre y espacial. Esta nueva generación amplía la capacidad de Unseenlabs para proporcionar datos y servicios de inteligencia procesables, ayudando a clientes de todo el mundo a tomar decisiones informadas en entornos operativos y geopolíticos cada vez más complejos.

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BRO-31 fue integrado por la empresa alemana Exolaunch y lanzado a bordo del Falcon 9 de SpaceX como parte de la misión compartida Transporter-17 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EE.UU.

Este primer satélite Gen 2 (BRO-31) se basa en casi 10 años de experiencia operativa. Representa un hito tecnológico e industrial para Unseenlabs, al pasar de nanosatélites de aproximadamente 15 kg a microsatélites de aproximadamente 150 kg. Gen 2 se basa en la tecnología de monosatélites de la compañía, donde cada satélite opera de forma independiente. Se trata de un enfoque distintivo para la detección de radiofrecuencia espacial.

La constelación de Unseenlabs ahora combina dos generaciones distintas de satélites:

Gen 1: conocimiento centrado del dominio marítimo

Gen 2: Mayor conocimiento multidominio en los ámbitos marítimo, terrestre y espacial

"Nuestros satélites de segunda generación amplían significativamente tanto el alcance como la profundidad de nuestras capacidades de detección de radiofrecuencia (RF)" afirmó Clément Galic, cofundador y consejero delegado de Unseenlabs. "Esto permite la detección, geolocalización y caracterización de una gama más amplia de actividades en los ámbitos marítimo, terrestre y espacial. Esto abre nuevas posibilidades estratégicas y refuerza nuestra capacidad para brindar soporte a nuestros clientes en los mercados comercial, de seguridad y de defensa".

Los satélites de segunda generación ofrecen la capacidad de detectar en un rango más amplio de frecuencias, incluidas las bandas L, S, C, X y Ku, lo que posibilita aplicaciones de inteligencia de RF de doble uso tanto para fines civiles como de defensa. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen la vigilancia marítima mejorada, el monitoreo del espectro y las interferencias, o el monitoreo de sistemas de defensa.

Estas capacidades ampliadas fortalecen la capacidad de Unseenlabs para detectar, geolocalizar, caracterizar e identificar actividades de RF en los ámbitos marítimo, terrestre y espacial.

Acerca de Unseenlabs:

Fundada en el año 2015, Unseenlabs es pionera y líder mundial en servicios comerciales de radiofrecuencia (RF) espaciales para la monitorización multidominio. La empresa opera 23 satélites y continúa expandiendo su constelación. Con sede en Francia, cuenta con aproximadamente 140 empleados, una oficina en Singapur y un equipo en Estados Unidos. Su capacidad de detección de RF espacial se utiliza para la monitorización marítima, terrestre y espacial. Entre sus clientes se encuentran gobiernos, instituciones públicas y entidades privadas de todo el mundo.