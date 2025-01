UroMems begrüßt Dan Rose, einen führenden Vertreter der Medizintechnik, als neuen Vorstandsvorsitzenden

Rose bringt seine Expertise in den Bereichen Medizinprodukte und Vermarktung in das Unternehmen ein, das sich auf den Beginn entscheidender klinischer Studien mit UroActive in den USA und Europa vorbereitet. UroActive ist der erste intelligente, automatisierte künstliche Harnröhrenschließmuskel

GRENOBLE, Frankreich und MINNEAPOLIS, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- UroMems, ein globales Medizintechnikunternehmen, das das erste intelligente automatisierte Implantat zur Behandlung von Belastungsinkontinenz (SUI) entwickelt, gab heute bekannt, dass Dan Rose zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde.

„Wir freuen uns sehr, Dan in dieser für das Unternehmen sehr aufregenden Zeit als unseren neuen Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu dürfen", sagte Hamid Lamraoui, Mitbegründer und CEO von UroMems. „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Branche und seine dynamischen Führungsqualitäten positionieren ihn hervorragend, da UroMems mit der nächsten Phase groß angelegter klinischer Zulassungsstudien in den USA und Europa für UroActive® voranschreitet und sich auf die Markteinführung des ersten intelligenten automatischen künstlichen Harnröhrenschließmuskels (AUS) zur Behandlung von SUI vorbereitet."

Rose bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Medizinprodukte in den Vorstand von UroMems ein und ist derzeit CEO von Endovascular Engineering, einem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen, das sich auf die Behandlung von venösen Thromboembolien spezialisiert hat. Zuvor war er auch CEO von LimFlow S.A., einem Pionier im Bereich der Rettung von Gliedmaßen für Patienten mit chronischer Ischämie (CLTI), die die Gliedmaßen bedroht. Er kam als erster Mitarbeiter zu LimFlow und führte das Unternehmen erfolgreich durch die Übernahme durch Inari Medical für bis zu 415 Millionen US-Dollar. Rose hatte außerdem Führungspositionen bei Direct Flow Medical, Sequana Medical AG und Medtronic inne. Rose hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss von der University of Virginia und einen MBA von der Darden School of Business.

„Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diese Position zu übernehmen und die Lebensqualität von Millionen von Patienten, die an SUI leiden, wirklich verbessern zu können", sagte Rose. „Ich bin beeindruckt von der starken Dynamik, die UroMems bisher aufgebaut hat, und freue mich darauf, die innovative, patientenorientierte Technologie des Unternehmens in die nächste Phase zu bringen."

UroMems hat entscheidende Meilensteine in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Ergebnisse und Aufbau der Organisation erreicht, darunter die kürzlich erfolgte Sicherung von Finanzmitteln in Höhe von 47 Millionen US-Dollar, die auf außergewöhnlich starke Ergebnisse der ersten multizentrischen klinischen Studien am Menschen folgten.

SUI, der unfreiwillige Harnverlust, betrifft schätzungsweise 40 Millionen Amerikaner und 90 Millionen Europäer. SUI beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich, da er schwächend sein kann und häufig zu Depressionen, geringem Selbstwertgefühl und sozialer Stigmatisierung führt.

Informationen zu UroActive

Die Technologieplattform von UroMems ist durch mehr als 150 erteilte Patente geschützt und wurde entwickelt, um die Einschränkungen aktueller Lösungen zu überwinden, indem Sicherheit und Leistung, Patientenerfahrung und Komfort für den Chirurgen optimiert werden. UroActive ist der erste aktive implantierbare elektronische künstliche Harnschließmuskel, der entwickelt wird, um die Schließmuskelinsuffizienz bei Männern und Frauen mit SUI auszugleichen. Er basiert auf einer einzigartigen mechatronischen Plattform mit eingebetteten intelligenten, digitalen und robotischen Systemen. UroActive hat keine Marktzulassung von der FDA erhalten und ist weder in den Vereinigten Staaten noch in der EU zum Verkauf erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uromems.com.

Medienkontakt:

Shelli Lissick

[email protected]

651-276-6922