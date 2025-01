UroMems nomme Dan Rose, spécialiste des dispositifs médicaux, nouveau président du conseil de surveillance

D. Rose apportera à UroMems son expertise en matière de développement de dispositifs médicaux et de leur commercialisation, alors que la société s'apprête à lancer des essais cliniques pivots aux États-Unis et en Europe pour UroActive, le premier sphincter urinaire artificiel intelligent et automatisé

GRENOBLE, France et MINNEAPOLIS, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- UroMems, une medtech internationale qui développe UroActive®, le premier implant automatisé intelligent pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort (IUE), a annoncé aujourd'hui que Dan Rose a été nommé nouveau président de son conseil de surveillance.

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Dan en sa qualité de nouveau président du conseil de surveillance alors que nous traversons une période particulièrement importante », a déclaré Hamid Lamraoui, cofondateur et PDG d'UroMems. « Son expérience reconnue dans l'industrie et ses qualités de leader seront très utiles à UroMems qui s'apprête à passer UroActive® à la prochaine phase d'essais cliniques pivots à grande échelle aux États-Unis et en Europe, préparant ainsi le lancement commercial du premier sphincter urinaire artificiel intelligent et automatisé pour traiter l'incontinence urinaire d'effort. »

Apportant au conseil de surveillance d'UroMems plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux, D. Rose est actuellement PDG d'Endovascular Engineering, une société de la Silicon Valley spécialisée dans le traitement du thromboembolisme veineux. Il était auparavant PDG de LimFlow S.A., une société pionnière dans le soin de membre de patients présentant une ischémie chronique menaçant une amputation. Premier employé de LimFlow, il a été l'artisan de la réussite de l'entreprise jusqu'à son acquisition par la société Inari Medical pour un montant de 415 millions $. D. Rose a également occupé des postes de dirigeant au sein des sociétés Direct Flow Medical, Sequana Medical AG et Medtronic. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en sciences humaines de l'Université de Virginie et d'un MBA de la Darden School of Business.

« Je me réjouis d'être nommé à ce poste afin d'avoir potentiellement un impact réel sur la qualité de vie de millions de patients souffrant d'incontinence urinaire d'effort », a déclaré D. Rose. « Je suis impressionné par l'élan qu'UroMems a su engendrer jusqu'à présent et je suis impatient de faire passer sa technologie innovante, clairement axée sur le patient, à la phase suivante. »

UroMems a franchi des étapes décisives en matière de recherche et de développement, de résultats cliniques et de mise en place de l'organisation, notamment en réalisant récemment une levée de 44 millions € à la suite des résultats exceptionnellement probants des études cliniques pilotes multicentriques.

L'IUE, ou fuite urinaire involontaire, touche environ 40 millions d'Américains et 90 millions d'Européens. L'IUE a un impact significatif sur la qualité de vie, car elle peut être invalidante et souvent induire une dépression, une faible estime de soi et une stigmatisation sociale.

À propos d'UroActive

Plateforme technologique d'UroMems, UroActive est protégé par plus de 150 brevets et est conçu pour dépasser les limites des solutions actuelles en optimisant la sécurité et la performance, l'expérience du patient et la commodité pour le chirurgien. UroActive est le premier sphincter urinaire artificiel électronique implantable actif, développé pour compenser l'insuffisance sphinctérienne chez les patients, hommes et femmes, souffrant d'incontinence urinaire d'effort. Le dispositif est basé sur une plateforme mécatronique unique utilisant des systèmes intelligents, numériques et robotiques intégrés.

UroActive n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation de la FDA et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ni dans l'UE.

