UST contratará mais de dez mil novos funcionários em 2021

ALISO VIEJO, Calif., 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A UST, empresa líder em soluções de transformação digital, anunciou hoje seu plano de contratar mais de dez mil novos funcionários este ano em todo o mundo, com foco na América do Norte (EUA, México, Canadá e Costa Rica), América do Sul (Chile, Peru, Argentina e Colômbia), Europa (Reino Unido, Espanha, Alemanha, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Áustria, Suíça, Polônia, Bélgica, Holanda e Luxemburgo), APAC (Índia, Israel, Malásia e Singapura) e na Austrália. Desde o início da pandemia, a UST acelerou ainda mais a transformação digital das empresas e o crescimento da economia digital, o que impulsionou a demanda pela contratação de talentos qualificados. Atualmente, com mais de 26 mil funcionários em 25 países e 35 escritórios, a UST procura adicionar mais tecnólogos e pensadores criativos a sua crescente mão de obra.

A empresa global sediada na Califórnia, EUA, está contratando mais de dez mil profissionais qualificados e com experiência em tecnologia, incluindo dois mil para cargos de engenharia de nível básico, com proficiências digitais e importantes habilidades em transformação digital, segurança cibernética, infraestrutura em nuvem, Java, ciência de dados e engenharia, desenvolvimento e modernização de aplicativos, IA/AM e automação (RPA/IPA). Essas novas contratações ajudarão os clientes da UST a transformar suas empresas com uma abordagem centrada no ser humano e com o poder da tecnologia.

"Na UST, defendemos a curiosidade e o aprendizado contínuo em um ambiente empreendedor e temos orgulho de oferecer aos indivíduos oportunidades de iniciar ou avançar em suas carreiras. A partir do primeiro dia, nossas novas contratações já entrarão em ação inovando com as mais novas tecnologias para oferecer soluções e desenvolver produtos importantes para os clientes e para seus clientes finais", disse Manu Gopinath, Junte-se ao Diretor Operacional, UST. "Essas novas contratações darão suporte ao desenvolvimento contínuo de nossos produtos e plataformas líderes do setor, que se ampliarão com a demanda considerável e crescente por nossas soluções. Trabalhar com a UST significa defender algo enquanto se destaca, ou seja, tocar bilhões de vidas à medida que se enfrentam novos desafios e se cocriam mudanças significativas."

A UST tem um histórico de investimentos para formar uma mão de obra pronta para o futuro, com foco no aperfeiçoamento e na atualização de talentos. Funcionários de nível básico que começam a trabalhar na UST passam por mais de 100 horas de programas acelerados de capacitação. Os membros da equipe são capacitados a implementar suas próprias ideias, concretizando-as por meio de hackathons e programas como a incubadora interna da UST, a UST Garage Ventures. A retenção de funcionários da UST está acima da média do setor, e a empresa tem uma das porcentagens mais altas de funcionários que voltam a trabalhar na empresa. A UST incentiva e ajuda, em especial, mulheres candidatas a buscar um retorno a suas carreiras, principalmente aquelas que pararam de trabalhar temporariamente por razões familiares ou para criar seus filhos.

"Agora é o momento ideal para se unir à UST. Com nossa flexibilidade e cultura de local de trabalho híbrido, nos dedicamos à resolução de problemas críticos para os negócios de nossos clientes e promovemos o empreendedorismo, já que estes são catalisadores da inovação", acrescentou Alexander Varghese, Junte-se ao Diretor Operacional, UST. "Estamos em uma fase empolgante do crescimento da empresa. Juntos, colaboramos e melhoramos a forma como as pessoas trabalham, vivem e fazem negócios no mundo todo."

A UST é reconhecida pela Great Place to Work™, a autoridade mais importante do mundo em cultura de local de trabalho, na Índia, Reino Unido, México e nos EUA. Vencedora do prêmio Escolha dos Funcionários da Glassdoor™ por "100 Melhores Lugares para Trabalhar em 2020", a empresa também é certificada como a Melhor Empregadora na Índia, EUA, Reino Unido, Malásia, México, Espanha, Singapura e nas Filipinas pelo Top Employers Institute™ (TEI). A UST estabeleceu uma referência entre empresas com políticas inclusivas para mulheres para atrair e reter talentos valiosos. Como resultado, a UST também esteve na lista das 100 Melhores Empresas para Mulheres (BCWI) e no Índice de Empresas Mais Inclusivas (MICI) da Working Mother & Avtar100.

Sobre a UST

Há mais de 20 anos, a UST tem trabalhado lado a lado com as melhores empresas do mundo para causar um impacto real por meio da transformação. Impulsionados por tecnologia, inspirados por pessoas e orientados por nosso propósito, fazemos parceria com nossos clientes, do projeto até a operação. Por meio de nossa abordagem ágil, identificamos seus principais desafios e elaboramos soluções revolucionárias que dão vida a sua visão. Com profunda experiência em domínios e uma filosofia de futuro garantido, incorporamos inovação e agilidade às empresas de nossos clientes, oferecendo valor mensurável e mudanças duradouras em todos os setores no mundo todo. Juntos, com mais de 26 mil funcionários em 25 países, criamos um impacto sem limites, tocando bilhões de vidas no processo. Visite nosso site: ust.com.

