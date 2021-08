UST va embaucher plus de 10 000 nouveaux employés en 2021

- La société cherche à augmenter ses effectifs de 40 % pour répondre à la demande de solutions dans le domaine du numérique

ALISO VIEJO, Calif., 3 août 2021 /PRNewswire/ -- UST, une société de solutions de transformation numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui son projet d'embaucher plus de 10 000 nouveaux employés cette année à travers le monde, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada, Costa Rica), l'Amérique du Sud (Chili, Pérou, Argentine, Colombie), l'Europe (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Autriche, Suisse, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), l'APAC (Inde, Israël, Malaisie et Singapour) et l'Australie. Depuis le début de la pandémie, UST a accéléré plus loin la transformation numérique des entreprises et l'essor de l'économie numérique, ce qui a stimulé la demande d'embauche de talents qualifiés. Comptant actuellement plus de 26 000 employés répartis dans 25 pays et 35 bureaux, UST cherche à ajouter davantage de technologues et de penseurs créatifs à ses effectifs en pleine expansion.

L'entreprise mondiale dont le siège est en Californie, aux États-Unis, recrute plus de 10 000 candidats qualifiés et férus de technologie, dont 2 000 postes d'ingénieurs débutants, possédant des compétences numériques et des aptitudes clés dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité, de l'infrastructure du cloud, de Java, de la science et de l'ingénierie des données, du développement et de la modernisation des applications, de l'IA/ML et de l'automatisation (RPA/IPA). Ces nouvelles recrues aideront les clients d'UST à transformer leurs activités grâce à une approche centrée sur l'humain et à la puissance de la technologie.

« Chez UST, nous défendons la curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie dans un environnement entrepreneurial et nous sommes fiers d'offrir aux gens des opportunités pour commencer ou faire progresser leur carrière. Dès le premier jour, nos nouvelles recrues seront sur le terrain et innoveront avec les technologies les plus récentes pour fournir des solutions et construire des produits essentiels pour les clients et leurs utilisateurs finaux », a déclaré Manu Gopinath, Joint Chief Operating Officer, UST. « Ces nouvelles embauches soutiendront le développement continu de nos produits et plateformes de pointe qui évolueront en fonction de la demande croissante considérable pour nos solutions. Travailler avec UST, c'est défendre quelque chose tout en se démarquant - toucher des milliards de vies en s'attaquant à de nouveaux défis et en cocréant des changements significatifs. »

UST a toujours investi pour constituer une main-d'œuvre prête pour l'avenir, en mettant l'accent sur le perfectionnement et le recyclage des talents. Les employés débutants qui rejoignent UST suivent plus de 100 heures de programmes de formation accélérée. Les membres de l'équipe ont la possibilité d'exploiter leurs propres idées - en leur donnant vie par le biais de marathon de programmation tels que l'incubateur interne d'UST, UST Garage Ventures. Le taux de fidélisation des employés de l'UST est supérieur à la moyenne du secteur, et le pourcentage d'employés qui réintègrent l'entreprise est l'un des plus élevés. UST encourage et aide tout particulièrement les candidates qui cherchent à revenir dans leur carrière, notamment celles qui ont fait une pause pour des raisons familiales ou pour élever leurs enfants.

« C'est le moment idéal pour se joindre à UST. Avec notre flexibilité et notre culture de travail hybride, nous embrassons la résolution des problèmes critiques de nos clients et encourageons l'esprit d'entreprise car ils sont les catalyseurs de l'innovation », a ajouté Alexander Varghese, Joint Chief Operating Officer, UST. « Nous sommes dans une phase passionnante de la croissance de l'entreprise. Ensemble, nous collaborons et améliorons la façon dont les gens travaillent, vivent et font des affaires à travers le monde. »

UST est reconnue par Great Place to Work™, la principale autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, en Inde, au Royaume-Uni, au Mexique et aux États-Unis. Récipiendaire du prix Glassdoor™ Employees' Choice Award pour « Top 100 Best Places to Work in 2020 », la société est également certifiée comme un Top Employer en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Malaisie, au Mexique, en Espagne, à Singapour et aux Philippines par le Top Employers Institute™ (TEI). UST a établi une référence parmi les entreprises ayant des politiques d'inclusion des femmes pour attirer et retenir les talents de valeur. En conséquence, l'UST figurait également dans la liste Top 100 des meilleures entreprises pour les femmes (BCWI) et dans l'indice des entreprises les plus inclusives (MICI) par Working Mother & Avtar100.

