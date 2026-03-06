V&V Supremo Foods, Inc. Gana el Mejor de su Clase y Seis Medallas en el Concurso de Queso del Campeonato Mundial

CHICAGO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- V&V Supremo®, una empresa familiar arraigada en las auténticas tradiciones mexicanas de fabricación de queso, anuncia con orgullo que varios de sus quesos recibieron los máximos honores en el prestigioso World Championship Cheese Contest, una de las competiciones lácteas más respetadas del mundo.

La compañía obtuvo seis medallas, incluidos dos honores al Mejor de su Clase, que reconocen la excelencia en la artesanía, el sabor, la textura y la calidad entre miles de quesos evaluados por jueces expertos de todo el mundo.

V&V Supremo® gana el mejor de su clase en el World Championship Cheese Contest para queso de la marca Chihuahua® y trozos de queso de la marca Chihuahua® (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.) V&V Supremo® gana el premio de plata en el World Championship Cheese Contest por el queso de la marca Chihuahua® y el queso cotija de la marca Sierra® rallado (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.) V&V Supremo® gana el premio de bronce en el World Championship Cheese Contest por el queso de la marca Chihuahua® y el queso cotija de la marca Sierra® rallado (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.)

Los premios incluyen:

El mejor de su clase

Queso de la marca V&V Supremo ® Chihuahua ®

Chihuahua Trozos de queso de la marca V&V Supremo® Chihuahua®

Medalla de plata

Queso de la marca V&V Supremo ® Chihuahua ®

Chihuahua Queso Cotija Sierra® Rallado V&V Supremo®

Medalla de bronce

Queso Cotija de la marca V&V Supremo ® Sierra ®

Sierra Trozos de queso de la marca V&V Supremo® Chihuahua®

"Nuestro equipo se enorgullece enormemente de producir quesos auténticos que realmente honran nuestra herencia mexicana y cumplen con los más altos estándares de calidad", dijo Gilberto Villaseñor, Director Visionario de V&V Supremo. "Recibir un reconocimiento en el World Championship Cheese Contest es una validación significativa de la dedicación y la experiencia de todos en V&V Supremo".

El queso de la marca Chihuahua®, conocido por su suave fusión y su rico sabor, se ha convertido en el favorito de chefs y cocineros caseros por igual para platos como quesadillas, enchiladas y recetas horneadas. La galardonada versión triturada de V&V Supremo ofrece el mismo sabor y rendimiento auténticos en un formato conveniente.

Cotija, a menudo llamado el "Parmesano de México", es apreciado por su sabor audaz y salado y su textura desmenuzable, lo que lo convierte en el queso de acabado perfecto para tacos, ensaladas, verduras a la parrilla y platos tradicionales mexicanos.

El Concurso de Quesos del Campeonato Mundial, organizado por la Asociación de Fabricantes de Quesos de Wisconsin, reúne a miles de quesos de todo el mundo y es evaluado por expertos líderes en productos lácteos que evalúan cada entrada por su sabor, cuerpo, textura y apariencia.

Para obtener más información sobre los productos V&V Supremo® o para encontrar una tienda cerca de usted, visite www.vvsupremo.com.

Acerca de V&V Supremo®

Fundada en 1964 por los cuñados Gilberto Villaseñor Sr. e Ignacio Villaseñor, V&V Supremo® es una empresa familiar dedicada a la elaboración de auténticos quesos, cremas y chorizos mexicanos utilizando recetas tradicionales e ingredientes de primera calidad. Con sede en Chicago, la empresa ha pasado de ser una pequeña empresa de barrio a una marca reconocida a nivel nacional conocida por su compromiso con la calidad, la tradición y el sabor.

