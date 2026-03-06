V&V Supremo® presenta una nueva imagen para el empaque de su Queso Fresco con el color rojo característico de la marca

CHICAGO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- V&V Supremo®, empresa líder en la producción de quesos mexicanos auténticos, se enorgullece en anunciar la nueva imagen de su popular Queso Fresco. El empaque renovado ahora presenta un llamativo toque con el rojo característico de la marca, una mejora bien pensada que complementa el confiable diseño en color verde que los consumidores reconocen desde hace tiempo.

Empaque actualizado de Queso Fresco V&V Supremo® 2.Queso Fresco V&V Supremo® (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.) V&V Supremo® Queso Fresco (PRNewsfoto/V & V Supremo Foods, Inc.)

Si bien la actualización introduce un acento visual vibrante, el producto en su interior se mantiene sin cambios. El Queso Fresco V&V Supremo® continúa ofreciendo el mismo sabor fresco, receta auténtica y elaboración de alta calidad que las familias han disfrutado por generaciones.

"Nuestro objetivo era optimizar la presencia de nuestro catálogo en los estantes, a la vez que honramos nuestra herencia", afirmó Gilberto Villaseñor, director visionario de V&V Supremo®. "La incorporación de nuestro característico color rojo refuerza el reconocimiento de la marca en los estantes, al tiempo que preserva la tradición y la autenticidad en las que confían nuestros clientes".

La renovación del empaque se alinea con la estrategia integral de evolución de marca de V&V Supremo®, la cual mejora la presencia en los estantes, refuerza la identidad de marca y garantiza la coherencia en todo su catálogo de productos.

Los consumidores pueden encontrar V&V Supremo® Queso Fresco en minoristas de todo el país. Para localizar una tienda cercana, visite el Localizador de tiendas en www.vvsupremo.com.

