„V Európe, pre Európu": spoločnosť Haier Biomedical predstavuje komplexné laboratórne riešenia na konferencii analytica Mníchov 2026

News provided by

Haier Biomedical

Apr 10, 2026, 16:38 ET

MNÍCHOV, 10. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Haier Biomedical, globálny líder v oblasti biologických vied a medicínskych riešení, predstavila svoje komplexné laboratórne riešenia na veľtrhu analytica 2026 v Mníchove v rámci témy „V Európe, pre Európu". Výstava podčiarkuje prehlbujúcu sa stratégiu lokalizácie spoločnosti v celej Európe, ktorú podporuje jej regionálna sieť operácií a nedávne míľniky na kľúčových európskych trhoch.

Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026
At analytica 2026, Haier Biomedical showcased the newly launched Incubator Shakers

Spoločnosť Haier Biomedical sa vyvíja z tradičného dodávateľa zariadení na komplexného poskytovateľa riešení pre laboratórne scenáre a poskytuje komplexné riešenia pre biobanky, výskumné laboratóriá a lekárne, ktoré zahŕňajú zber, skladovanie, monitorovanie aj správu.

Na veľtrhu analytica 2026 spoločnosť Haier Biomedical predstavila komplexné portfólio zariadení pre biologické vedy vrátane CO₂ inkubátorov, biologicky bezpečných boxov, centrifúg, chladničiek do lekární, nádob na tekutý dusík, autoklávov a novo uvedených inkubátorových trepačiek určených na kultiváciu bunkových suspenzií s kontinuálnou osciláciou a presnou reguláciou teploty, ako aj lyofilizátora na efektívne sušenie vzoriek.

Medzi vystavenými inováciami a riešeniami bol rad mraziacich boxov UltraEco ULT Freezer vybavený technológiou Eco-Drive, ktorá teraz dokáže dosiahnuť o 30 % vyššiu účinnosť ako sú štandardy v odvetví.

Okrem riešenia pre biobanky, ktoré bolo na tejto akcii predstavené, spoločnosť Haier Biomedical teraz poskytuje plne integrované a automatizované pracovné postupy zahŕňajúce odber vzoriek, ich ukladanie a monitorovanie. Tieto riešenia efektívne reagujú na reálne výzvy v oblasti integrity vzoriek, prevádzkovej efektívnosti a vysledovateľnosti údajov.

Pre spoločnosť Haier Biomedical globalizácia neznamená len jednosmerný export výrobkov, ale aj rozvíjanie a upevňovanie prítomnosti na lokálnych trhoch. Spoločnosť prijala prístup „jedna krajina, jedna stratégia" a zaviedla lokalizované prevádzky v 18 krajinách sveta, pričom získala viac ako 400 lokálnych certifikácií výrobkov, zatiaľ čo lokálne tímy tvoria viac ako 40 % jej globálnej pracovnej sily.

Tento prístup umožnil spoločnosti Haier Biomedical dosiahnuť najväčší podiel na trhu medzi čínskymi značkami v šiestich krajinách vrátane Talianska, kde spoločnosť plánuje založiť dcérsku spoločnosť s cieľom ďalej posilniť svoje lokálne servisné možnosti pre používateľov v tomto odvetví a poskytovať komplexnejšiu hodnotu v celom regióne.

V Spojenom kráľovstve spoločnosť Haier Biomedical dokončila do 24 hodín komplexnú dodávku 64 prispôsobených biologicky bezpečných boxov pre Queen Mary University v Londýne. V Taliansku poskytla miestnej nemocnici prispôsobený inteligentný systém hospodárenia s krvou U-Blood, čím zaviedla inteligentné riešenie hospodárenia s krvou do európskeho systému zdravotnej starostlivosti, zatiaľ čo v Nemecku dodala kryomraziace boxy s teplotou -150 °C a mraziace boxy BPST ULT miestnym popredným univerzitám, ktoré kombinujú technológiu chladenia na báze uhľovodíkov s ultratichou prevádzkou s cieľom zlepšiť bezpečnosť a efektivitu výskumu.

Veľtrh analytica 2026 predstavuje zásadný strategický posun spoločnosti Haier Biomedical od exportu výrobkov k spoločnému vytváraniu ekosystémov. Spoločnosť Haier Biomedical otvára novú kapitolu v globalizácii tejto spoločnosti zameranej na biologické vedy so svojím modelom „technológia + lokálna prítomnosť + ekosystém". Spoločnosť Haier Biomedical sa bude s výhľadom do budúcnosti naďalej etablovať na európskom trhu, posilňovať globálnu expanziu prostredníctvom lokálnych síl a snažiť sa stať dôveryhodnou značkou v oblasti biologických vied pre používateľov na celom svete.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.haiermedical.com/.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2953687/Video1.mp4
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2953686/Video_2.mp4

