„W Europie, dla Europy": Haier Biomedical prezentuje kompleksowe rozwiązania laboratoryjne na targach analytica Munich 2026

MONACHIUM, 10 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier Biomedical, globalny lider w dziedzinie rozwiązań dla nauk przyrodniczych i medycyny, zaprezentował kompleksowe rozwiązania laboratoryjne obejmujące pełne scenariusze zastosowań podczas analytica 2026 w Monachium pod hasłem „W Europie, dla Europy". Wystawa podkreśla pogłębiającą się strategię lokalizacji spółki w Europie, wspieraną przez jej regionalną sieć operacyjną oraz ostatnie osiągnięcia na kluczowych rynkach europejskich.

Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026

Haier Biomedical przechodzi transformację od tradycyjnego dostawcy sprzętu do kompleksowego dostawcy rozwiązań scenariuszowych dla laboratoriów, oferując rozwiązania typu end-to-end dla biobanków, laboratoriów badawczych i aptek, obejmujące etapy pobierania, przechowywania, monitorowania i zarządzania.

Na targach analytica 2026 Haier Biomedical zaprezentował szeroką ofertę sprzętu dla sektora nauk biologicznych, w tym inkubatory CO₂, komory bezpieczeństwa biologicznego, wirówki, lodówki apteczne, zbiorniki na ciekły azot, autoklawy i nowo wprowadzone wytrząsarki inkubacyjne, zaprojektowane do hodowli komórek w zawiesinie przy ciągłej oscylacji i precyzyjnej kontroli temperatury, a także liofilizator do efektywnego suszenia próbek.

Wśród prezentowanych innowacji i rozwiązań znalazła się seria zamrażarek niskotemperaturowych UltraEco ULT, wyposażona w technologię Eco-Drive, która zapewnia obecnie o 30% wyższą efektywność w porównaniu ze standardami branżowymi.

Oprócz rozwiązania do biobankowania zaprezentowanego podczas tego wydarzenia Haier Biomedical oferuje obecnie w pełni zintegrowane i zautomatyzowane przepływy pracy obejmujące pobieranie, przechowywanie i monitorowanie próbek. Rozwiązania te skutecznie odpowiadają na rzeczywiste wyzwania związane z integralnością próbek, efektywnością operacyjną i identyfikowalnością danych.

Dla Haier Biomedical globalizacja nie oznacza jedynie jednokierunkowego eksportu produktów, lecz budowanie i pogłębianie obecności na rynkach lokalnych. Spółka przyjęła podejście „jeden kraj, jedna strategia" i ustanowiła lokalne struktury operacyjne w 18 krajach na świecie, uzyskując ponad 400 lokalnych certyfikacji produktów, przy czym zespoły lokalne stanowią ponad 40% jej globalnej siły roboczej.

Podejście to umożliwiło Haier Biomedical osiągnięcie pozycji lidera pod względem udziału rynkowego wśród chińskich marek w sześciu krajach, w tym we Włoszech, gdzie spółka planuje utworzenie podmiotu zależnego w celu dalszego wzmocnienia lokalnych zdolności serwisowych dla użytkowników branżowych i zapewnienia bardziej kompleksowej wartości w regionie.

W Wielkiej Brytanii Haier Biomedical zrealizował kompleksową dostawę 64 spersonalizowanych komór bezpieczeństwa biologicznego dla Queen Mary University of London w ciągu 24 godzin. We Włoszech firma dostarczyła dla lokalnego szpitala spersonalizowany inteligentny system zarządzania zasobami krwi U-Blood, wprowadzając rozwiązanie inteligentnego zarządzania zasobami krwi do europejskiego systemu opieki zdrowotnej. Z kolei w Niemczech firma dostarczyła zamrażarki kriogeniczne -150°C i zamrażarki BPST ULT do czołowych lokalnych uniwersytetów, które łączą technologię chłodzenia węglowodorowego z wyjątkowo cichą pracą w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności badań.

Analytica 2026 stanowi fundamentalną zmianę strategiczną Haier Biomedical - od eksportu produktów do współtworzenia ekosystemu. Dzięki modelowi „technologia + lokalna obecność + ekosystem" Haier Biomedical otwiera nowy rozdział w globalizacji tej spółki z sektora nauk przyrodniczych. W przyszłości Haier Biomedical będzie nadal pogłębiać swoją obecność na rynku europejskim, wspierając globalną ekspansję poprzez silną pozycję na rynkach lokalnych i dążąc do stania się zaufaną marką w dziedzinie nauk przyrodniczych dla użytkowników na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: https://www.haiermedical.com/.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2953687/Video1.mp4

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2953686/Video_2.mp4