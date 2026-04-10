- "En Europa, para Europa": Haier Biomedical presenta soluciones integrales para laboratorios en analytica Munich 2026

MUNICH, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical, líder mundial en ciencias de la vida y soluciones médicas, presentó sus soluciones integrales para laboratorios en analytica 2026 en Múnich bajo el lema "En Europa, para Europa". La exposición subraya la creciente estrategia de localización de la compañía en toda Europa, respaldada por su red operativa regional y los recientes logros en mercados europeos clave.

Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026 Speed Speed At analytica 2026, Haier Biomedical showcased the newly launched Incubator Shakers Speed Speed

Haier Biomedical está evolucionando de un proveedor tradicional de equipos a un proveedor integral de soluciones para laboratorios, ofreciendo soluciones completas para biobancos, laboratorios de investigación y farmacias, abarcando la recolección, el almacenamiento, el monitoreo y la gestión.

En analytica 2026, Haier Biomedical exhibió una cartera integral de equipos para ciencias de la vida, que incluye incubadoras de CO₂, cabinas de bioseguridad, centrífugas, refrigeradores farmacéuticos, contenedores de nitrógeno líquido, autoclaves y los nuevos agitadores incubadores, diseñados para el cultivo de células en suspensión con oscilación continua y control preciso de la temperatura, así como el liofilizador para un secado eficiente de muestras.

Entre las innovaciones y soluciones presentadas, la serie de congeladores UltraEco ULT, que incorpora la tecnología Eco-Drive, ahora ofrece una eficiencia un 30 % superior a la de los estándares del sector.

Además de la solución de biobanco presentada en este evento, Haier Biomedical ofrece ahora flujos de trabajo totalmente integrados y automatizados que abarcan la recolección, el almacenamiento y el monitoreo de muestras. Estas soluciones abordan eficazmente los desafíos reales en materia de integridad de las muestras, eficiencia operativa y trazabilidad de los datos.

Para Haier Biomedical, la globalización no se limita a la exportación unidireccional de productos, sino que implica cultivar y consolidar su presencia en los mercados locales. Ha adoptado un enfoque de "un país, una estrategia" y ha establecido operaciones locales en 18 países de todo el mundo, obteniendo más de 400 certificaciones de productos locales, con equipos locales que representan más del 40 % de su plantilla global.

Este enfoque ha permitido a Haier Biomedical alcanzar la primera posición en cuota de mercado entre las marcas chinas en seis países, incluyendo Italia, donde la compañía planea establecer una filial para fortalecer aún más sus capacidades de servicio local para usuarios de la industria y ofrecer un valor más integral en toda la región.

En el Reino Unido, Haier Biomedical completó la entrega integral de 64 cabinas de bioseguridad personalizadas a la Universidad Queen Mary de Londres en 24 horas; en Italia, proporcionó un sistema inteligente de gestión de sangre U-Blood personalizado para un hospital local, introduciendo una solución inteligente de gestión de sangre en el sistema sanitario europeo; mientras que en Alemania, suministró congeladores criogénicos de -150 °C y congeladores BPST ULT a universidades líderes locales, que combinan tecnología de refrigeración por hidrocarburos con un funcionamiento ultrasilencioso para mejorar la seguridad y la eficiencia de la investigación.

Analytica 2026 marca el cambio estratégico fundamental de Haier Biomedical, pasando de la exportación de productos a la cocreación de ecosistemas. Haier Biomedical está abriendo un nuevo capítulo en la globalización de esta empresa de ciencias de la vida con su modelo de 'tecnología + presencia local + ecosistema'. De cara al futuro, Haier Biomedical seguirá afianzando su presencia en el mercado europeo, impulsando la expansión global a través de su fortaleza local y esforzándose por convertirse en una marca de confianza en el sector de las ciencias de la vida para usuarios de todo el mundo.

Para más información, visite https://www.haiermedical.com/ .