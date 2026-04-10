« En Europe, pour l'Europe » : Haier Biomedical met en lumière des solutions de laboratoire à scénario complet à l'occasion du salon analytica Munich 2026

MUNICH, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical, un leader mondial des sciences de la vie et des solutions médicales, a présenté ses solutions de laboratoire à scénario complet à l'occasion d'analytica 2026 à Munich, sur le thème « En Europe, pour l'Europe ». Cette participation au salon souligne le renforcement de la stratégie de localisation de l'entreprise en Europe, soutenue par son réseau d'opérations régionales et ses récents succès sur les principaux marchés européens.

Haier Biomedical Spotlights Full-Scenario Lab Solutions at analytica Munich 2026 Speed Speed At analytica 2026, Haier Biomedical showcased the newly launched Incubator Shakers Speed Speed

Haier Biomedical évolue d'un fournisseur d'équipement traditionnel à un fournisseur complet de solutions de scénarios de laboratoire, offrant des solutions de bout en bout pour les biobanques, les laboratoires de recherche et les pharmacies, couvrant la collecte, le stockage, le contrôle et la gestion.

Lors du salon analytica 2026, Haier Biomedical a présenté un portefeuille complet d'équipements pour les sciences de la vie, notamment des incubateurs CO₂, des enceintes de biosécurité, des centrifugeuses, des réfrigérateurs de pharmacie, des conteneurs d'azote liquide, des autoclaves, et le nouvel incubateur-agitateur, conçu pour la culture de suspensions cellulaires avec une oscillation continue et un contrôle précis de la température, ainsi que le lyophilisateur pour un séchage efficace des échantillons.

Parmi les innovations et les solutions présentées, la série de congélateurs UltraEco ULT, dotée de la technologie Eco-Drive, est désormais capable d'offrir une efficacité supérieure de 30 % aux références du secteur.

En plus de la solution de biobanque présentée lors de cet événement, Haier Biomedical propose désormais des flux de travail entièrement intégrés et automatisés couvrant la collecte, le stockage et le suivi des échantillons. Ces solutions répondent efficacement aux défis du monde réel en matière d'intégrité des échantillons, d'efficacité opérationnelle et de traçabilité des données.

Pour Haier Biomedical, la mondialisation ne se limite pas à l'exportation unidirectionnelle de produits, mais consiste à cultiver et à approfondir ses racines sur les marchés locaux. Elle a adopté l'approche « un pays, une stratégie » et a mis en place des opérations localisées dans 18 pays à travers le monde, obtenant plus de 400 certifications de produits locaux, avec des équipes locales représentant plus de 40 % de sa main-d'œuvre mondiale.

Cette approche a permis à Haier Biomedical d'atteindre la première part de marché parmi les marques chinoises dans six pays, dont l'Italie, où la société prévoit d'établir une filiale pour encore renforcer ses capacités de service local pour les utilisateurs de l'industrie et fournir une valeur plus complète dans la région.

Au Royaume-Uni, Haier Biomedical a achevé la livraison de bout en bout de 64 enceintes de biosécurité personnalisées à l'Université Queen Mary de Londres en 24 heures, en Italie, elle a fourni un système personnalisé de gestion intelligente du sang U-Blood à un hôpital local, introduisant une solution de gestion intelligente du sang dans le système de santé européen, tandis qu'en Allemagne, elle a fourni des congélateurs cryogéniques à -150°C et des congélateurs BPST ULT à des universités locales de premier plan, des équipements qui allient la technologie de réfrigération aux hydrocarbures à un fonctionnement ultra-silencieux pour améliorer la sécurité et l'efficacité de la recherche.

Analytica 2026 marque le changement stratégique fondamental de Haier Biomedical, qui passe de l'exportation de produits à la cocréation d'écosystèmes. Haier Biomedical ouvre un nouveau chapitre dans la mondialisation de cette entreprise de sciences de la vie avec son modèle « technologie + présence locale + écosystème ». À l'avenir, Haier Biomedical continuera de s'enraciner sur le marché européen, de favoriser l'expansion mondiale grâce à la force locale et de s'efforcer de devenir une marque de confiance dans le domaine des sciences de la vie pour les utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.haiermedical.com/.

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