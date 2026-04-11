«В Европе, для Европы»: Haier Biomedical представляет комплексные лабораторные решения на выставке analytica 2026 в Мюнхене
Apr 11, 2026, 13:14 ET
МЮНХЕН, 11 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier Biomedical, мировой лидер в области медико-биологических наук и медицинских решений, представила свои комплексные лабораторные разработки на выставке analytica 2026 в Мюнхене под девизом «В Европе, для Европы». Выставка подчеркивает углубление стратегии локализации компании на всей территории Европы, опирающейся на сеть региональных представительств и недавние успехи на ключевых европейских рынках.
Haier Biomedical проходит трансформацию, превращаясь из традиционного поставщика оборудования в комплексного поставщика решений для лабораторных задач, предлагая сквозные решения для биобанков, исследовательских лабораторий и аптек, охватывающие процессы сбора, хранения, мониторинга и управления.
На выставке analytica 2026 компания Haier Biomedical представила обширный ассортимент оборудования для медико-биологических исследований, включая CO₂-инкубаторы, боксы биологической безопасности, центрифуги, фармацевтические холодильники, контейнеры для жидкого азота, автоклавы и недавно выпущенные шейкеры-инкубаторы, предназначенные для культивирования клеточных суспензий с непрерывным режимом работы и точным контролем температуры, а также сублимационную сушилку для эффективной сушки образцов.
Среди представленных инноваций и решений — серия ультра-низкотемпературных морозильников UltraEco ULT Freezer, оснащенная технологией Eco-Drive и обеспечивающая на 30% более высокую эффективность по сравнению с отраслевыми стандартами.
В дополнение к решению для биобанкинга, представленному на выставке, компания Haier Biomedical теперь предлагает полностью интегрированные и автоматизированные рабочие процессы, охватывающие сбор, хранение и мониторинг образцов. Эти решения позволяют эффективно решать реальные задачи, связанные с обеспечением целостности проб, операционной эффективностью и отслеживаемостью данных.
Для Haier Biomedical глобализация означает не просто однонаправленный экспорт продукции, а развитие и углубление присутствия на местных рынках. Реализуя подход «одна страна — одна стратегия», компания создала локализованные операционные структуры в 18 странах мира, получив более 400 местных сертификатов на продукцию; при этом доля местных сотрудников превышает 40% от общей численности персонала.
Такой подход позволил Haier Biomedical выйти на первое место среди китайских брендов по доле рыночного участия в шести странах, включая Италию, где компания планирует создать дочернее предприятие для дальнейшего укрепления своей местной базы сервисного обслуживания для отраслевых пользователей и повышения комплексной ценности своих услуг в регионе в целом.
В Великобритании Haier Biomedical за 24 часа осуществила поставку «под ключ» 64 специализированных шкафов биологической безопасности для Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London); в Италии она поставила местной больнице специализированную интеллектуальную систему управления запасами крови U-Blood, представив интеллектуальное решение для управления запасами крови европейской системе здравоохранения; в Германии она поставила ведущим университетам страны криогенные морозильные камеры с температурой -150°C и морозильные камеры BPST ULT, в которых технология на основе углеводородных хладагентов сочетается с бесшумной работой, что повышает безопасность и эффективность исследований.
Выставка analytica 2026 знаменует собой фундаментальный стратегический переход компании Haier Biomedical от экспорта продукции к совместному созданию экосистемы. Haier Biomedical открывает новую главу глобализации своей деятельности в области медико-биологических наук, реализуя модель «технология + локальное присутствие + экосистема». В перспективе Haier Biomedical продолжит углубление свох позиций на европейском рынке, опираясь на местный потенциал для глобальной экспансии, и намерена стать надежным брендом в сфере медико-биологических наук для пользователей во всем мире.
За дополнительной информации обращайтесь на веб-сайт https://www.haiermedical.com/.
