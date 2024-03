Valérie Travain Milone, cadre du Fortune Global 2 000, rejoint le conseil d'administration d'E2IP

MONTRÉAL, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- E2IP Technologies, un leader de l'innovation à la pointe de la création de technologies de rupture dans le domaine des interfaces homme-machine (IHM), a annoncé aujourd'hui la nomination de Valérie Travain Milone dans son conseil d'administration. Possédant près de 30 ans d'expérience à l'international au sein du Fortune Global 2 000 en Asie-Pacifique, en Europe, au Royaume-Uni et au Canada, Mme Travain Milone apporte une richesse de connaissances et une perspective mondiale à l'équipe d'E2IP.

« L'expérience internationale de Valérie renforce davantage les capacités d'E2IP tandis que nous accélérons la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale. Son leadership exceptionnel dans le domaine des modèles de croissance organique et d'acquisition dans des régions et des cultures variées représentent des atouts clés pour la stratégie de croissance d'E2IP », a déclaré Scott MacDonald, cofondateur et associé directeur chez McRock Capital et président du conseil d'administration d'E2IP.

Mme Travain Milone est une technologue d'affaires chevronnée, qui a fait preuve d'une grande passion pour l'utilisation de la technologie afin d'améliorer les solutions, les services, la productivité et l'expérience globale des clients et des employés tout au long de sa carrière distinguée à des postes de direction dans les domaines du marketing, du développement des affaires, des ventes et des opérations. Son mandat à la tête d'Atos, au Canada, est particulièrement remarquable : sa vision, sa stratégie et son leadership ont mené à l'expansion et au succès de l'entreprise par le biais d'acquisitions et d'une croissance accélérée des revenus organiques.

« Sa compréhension approfondie de la création de valeur commerciale et sa passion pour l'utilisation de la technologie pour améliorer la valeur client s'harmonisent parfaitement avec la vision d'E2IP, qui consiste à réduire l'empreinte écologique de l'industrie électronique mondiale grâce à des innovations dans les produits et les technologies Smart Structural SurfacesTM », a expliqué Eric Saint-Jacques, président-directeur général d'E2IP Technologies. « Je suis ravie de soutenir E2IP Technologies dans l'accélération de ses plans de croissance internationaux, tout en améliorant son portefeuille d'innovations industrielles et perturbatrices. L'engagement d'E2IP à avoir un impact positif sur l'empreinte carbone, en tirant parti de ses technologies innovantes, est inspirant », s'est réjouie Mme Travain Milone.

En plus de ses réalisations professionnelles, Mme Travain Milone est profondément engagée auprès de sa communauté et participe activement à plusieurs conseils d'administration. Elle a notamment contribué de manière significative à l'université mondiale Emlyon et occupé le poste de conseillère du commerce extérieur de la France au Canada. Valérie Travain Milone est également titulaire de la désignation ICD.D, qui souligne son expertise en matière de gouvernance d'entreprise.

À propos d'e₂ip technologies

De l'idéation à la fabrication, nous développons des technologies innovantes d'interface homme-machine (IHM) et de surface intelligente pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Nous créons de nouvelles possibilités grâce à des innovations dans l'électronique imprimée, la science des matériaux, les processus de fabrication avancés et le développement de systèmes embarqués pour transformer la façon dont nous interagissons tous avec les appareils de notre vie quotidienne et réduire l'empreinte écologique de l'industrie électronique mondiale.

