Valerie Travain Milone, eine Fortune Global 2000-Führungskraft, wird Mitglied des Board of Directors von E2IP

MONTREAL, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- E2IP Technologies, ein Innovationsführer bei der Entwicklung bahnbrechender Technologien im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), gab heute die Ernennung von Valerie Travain Milone für das Board of Directors bekannt. Mit fast 30 Jahren Erfahrung bei internationalen Fortune Global 2000-Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region, Europa, Großbritannien und Kanada bringt Valerie umfangreiches Know-how und eine globale Perspektive in das E2IP-Team ein.

„Valeries internationale Erfahrung stärkt die entscheidenden Fähigkeiten von E2IP, um das Wachstum des Unternehmens weltweit zu beschleunigen. Ihre außergewöhnlichen Führungsqualitäten sowohl bei organischen als auch bei akquisitorischen Wachstumsmodellen in verschiedenen Regionen und Kulturen sind ein wichtiger Faktor für die Wachstumsstrategie von E2IP", erklärt Scott MacDonald, Mitbegründer und Managing Partner bei McRock Capital und Vorsitzender des Board of Directors von E2IP.

Frau Travain Milone ist eine erfahrene Business-Technologin, die während ihrer beeindruckenden Karriere in leitenden Positionen in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Betrieb eine große Leidenschaft für den Einsatz von Technologie zur Verbesserung von Kundenlösungen, Dienstleistungen, Produktivität und dem allgemeinen Kunden- und Mitarbeitererlebnis bewiesen hat. Besonders hervorzuheben ist ihre Rolle als Leiterin von Atos in Kanada, wo ihre Vision, Strategie und Führung zur Expansion und zum Erfolg von Atos durch beschleunigtes organisches und akquisitorisches Umsatzwachstum führten.

„Ihr tiefes Verständnis für die Wertschöpfung von Unternehmen und ihre Leidenschaft für die Steigerung des Kundennutzens mithilfe von Technologien passen perfekt zur Vision von E2IP, den ökologischen Fußabdruck der globalen Elektronikindustrie durch Innovationen bei Smart Structural SurfacesTM-Produkten und -Technologien zu verringern", so Eric Saint-Jacques, CEO bei E2IP Technologies. „Ich freue mich sehr, E2IP Technologies bei der Beschleunigung der internationalen Wachstumspläne zu unterstützen und zugleich das Portfolio an industrialisierten und wegweisenden Innovationen zu erweitern. Die Anstrengungen von E2IP, durch den Einsatz seiner innovativen Technologien einen positiven Einfluss auf den CO2-Fußabdruck auszuüben, sind inspirierend", kommentiert Travain Milone.

Neben ihren beruflichen Erfolgen engagiert sich Valerie stark in ihrer Gemeinde und arbeitet aktiv in mehreren Verwaltungsräten mit. Zu ihren Aufgaben gehören wichtige Beiträge zur Emlyon Global University und ihre Tätigkeit als Foreign French Trade Officer in Kanada. Valerie ist außerdem Inhaberin des ICD.D-Titels, der ihre Fachkenntnisse im Bereich Corporate Governance unterstreicht.

Informationen zu e₂ip technologies

Von der Idee bis zur Produktion entwickeln wir innovative Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und intelligente Oberflächentechnologien, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben. Wir schaffen neue Möglichkeiten durch Innovationen in den Bereichen gedruckte Elektronik, Materialwissenschaft, erweiterte Fertigungsverfahren und Entwicklung eingebetteter Systeme, um die Art und Weise zu verändern, wie wir alle mit den Geräten unseres täglichen Lebens interagieren, und um den ökologischen Fußabdruck der globalen Elektronikindustrie zu verringern.

