Validation Cloud haalt 10 miljoen dollar binnen van True Global Ventures om AI voor Web3 op te schalen

ZUG, Zwitserland, 23 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Validation Cloud, het toonaangevende Web3-data en AI-bedrijf, heeft True Global Ventures geselecteerd als hoofdinvesteerder, met een bijdrage van 10 miljoen dollar. Het bedrijf is van plan de fondsen te gebruiken om zijn AI-product uit te breiden, om naadloze toegang tot Web3-data en ongeëvenaarde gebruikerservaringen met netwerkecosystemen en -toepassingen te leveren.

"Web3 heeft naadloze toegang tot data nodig om een miljard gebruikers te bereiken. Validation Cloud lost deze kritieke hindernis voor adoptie op met technologische doorbraken in zijn kernplatform naast AI. We hebben staking en node API-diensten gezien, maar nooit in combinatie met AI. Het is juist deze combinatie die wij zo spannend vinden in de dataproducten die Validation Cloud voor bedrijven met Web3-infrastructuur aanbiedt," zegt Beatrice Lion, CEO & General Partner van True Global Ventures.

Het productplatform van het bedrijf bestaat uit drie componenten: staking, node API en data & AI. Op het gebied van staking heeft Validation Cloud meer dan 1 miljard dollar aan assets gestaked, met een groei van 400% op jaarbasis. Bovendien laat de Node API consistent de beste globale prestaties zien, gemeten door CompareNodes. Validation Cloud heeft onder meer als klanten Chainlink, Aptos, Consensys, Stellar en Hedera.

Vooral het AI-platform maakt het verkennen van gegevens op de keten eenvoudiger en sneller. Door navigatie te comprimeren van uren naar seconden, zorgt het platform van Validation Cloud voor een grotere betrokkenheid, waardooer het gebruikersbestand groter en actiever wordt. Deze innovatie maakt het verschil in het toegankelijker maken van blockchaingegevens.

"We zijn enthousiast om samen te werken met True Global Ventures vanwege zijn wereldwijde commerciële bereik, focus op het snijvlak van Web3 en AI, en zijn synergetische portfolio. TGV sluit nauw aan bij onze missie en heeft een uitzonderlijke toegevoegde waarde die verder gaat dan zijn kapitaal," zegt Alex Nwaka, medeoprichter van Validation Cloud.

Validation Cloud is een van de snelst groeiende bedrijven in Web3. Deze financieringsronde volgt op de verhoging van het bedrijf in februari 2024, geleid door het in San Francisco gevestigde Cadenza Ventures, met deelname van Blockwall, Bloccelerate, Side Door Ventures, GS Futures, AP Capital, Blockchain Founders Fund en Metamatic.

Over Validation Cloud

Validation Cloud is een Web 3-data- en AI-bedrijf met toonaangevende producten op het gebied van staking, node en data-as-a-service. Validation Cloud wordt vertrouwd door de topnetwerken, -toepassingen en -ondernemingen in Web3 die de hoogste eisen stellen aan prestaties, schaalbaarheid en SOC2 type 2-compliance.

Over True Global Ventures, TGV

TGV 4 Plus Fund investeert wereldwijd in AI- en blockchainbedrijven. TGV steunt visionaire ondernemers in sectoren zoals AI, entertainment, technologische infrastructuur en financiële diensten in vroege stadia en na de Serie B.