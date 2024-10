Validation Cloud sécurise 10 millions USD auprès de True Global Ventures pour développer ses solutions d'Intelligence Artificielle pour les acteurs du Web3

ZUG, Suisse, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Validation Cloud, la société leader dans le domaine des données du Web3 et IA, a choisi True Global Ventures comme investisseur principal avec une contribution de 10 millions USD. L'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour développer ses solutions d'Intelligence Artificielle, en offrant un accès transparent aux données du Web3 et en permettant aux écosystèmes et aux applications du Web3 de bénéficier d'une expérience utilisateur inégalée.

« Le Web3 a besoin d'un accès fluide aux données pour atteindre un milliard d'utilisateurs ; Validation Cloud apporte une solution grâce à des avancées technologiques liées à l'Intelligence Artificielle sur sa plateforme. Nous avons déjà vu des services Staking et Node API, mais jusqu'ici ils n'étaient pas en combinaison avec l'IA. C'est ce qui nous enthousiasme le plus dans l'offre de données de Validation Cloud pour les entreprises d'infrastructure du Web3 », a déclaré Beatrice Lion, PDG et Founding Partner de True Global Ventures.

La plateforme de l'entreprise se compose de trois éléments : Staking, Node API, et IA avec données. En matière de staking, Validation Cloud a dépassé le milliard de dollars d'actifs, avec une croissance de 400 % par an. En outre, sa solution Node API affiche constamment les meilleures performances globales, telles que mesurées par CompareNodes. Parmi les clients de Validation Cloud figurent Chainlink, Aptos, Consensys, Stellar et Hedera.

Il convient de noter avant tout que sa plateforme d'IA facilite et accélère l'exploration des données sur la chaîne. En réduisant la durée de navigation de plusieurs heures à quelques secondes, la plateforme de Validation Cloud favorise l'engagement, ce qui se traduit par une base d'utilisateurs plus importante et plus active. Cette innovation représente une étape remarquable qui permet de rendre les données de la blockchain plus accessibles.

« Nous sommes ravis de nous associer à True Global Ventures en raison de leur portée commerciale mondiale, de leur expertise sur l'intersection du Web3 et de l'IA, et des potenielles synergies avec leur portfolio. La vision de TGV est profondément alignée sur notre mission et apporte une valeur ajoutée exceptionnelle au­delà du capital », a déclaré Alex Nwaka, co-fondateur de Validation Cloud.

Validation Cloud est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du Web3. Ce tour de table fait suite à la levée de fonds de la société en février 2024, menée par Cadenza Ventures, basée à San Francisco, avec la participation de Blockwall, Bloccelerate, Side Door Ventures, GS Futures, AP Capital, Blockchain Founders Fund et Metamatic.

À propos de Validation Cloud

Validation Cloud est une société de données et d'intelligence artificielle du Web3 qui propose des produits de pointe dans le domaine du staking, des nœuds et des données en tant que service. Validation Cloud est utilisé par les plus grands réseaux, applications et entreprises du Web3 qui exigent des performances, une évolutivité et une conformité SOC2 Type 2 de premier ordre.

Pour en savoir plus, voir Validationcloud.io | LinkedIn | X | Podcast

Pour toute requête de la part des investisseurs, veuillez contacter : [email protected]

À propos de True Global Ventures, TGV

Le Fonds TGV 4 Plus investit dans des entreprises axées sur l'IA et la blockchain à l'échelle mondiale. TGV soutient des entrepreneurs visionnaires dans des secteurs tels que l'IA appliquée aux divertissement, l'infrastructure technologique et les services financiers, principalement à des stades de développement au-delà de la série B.