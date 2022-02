ValueAct deelt informatie over de strategische noodzaak om Seven & i-holdings om te zetten in de wereldwijde kampioen 7-Eleven, roept op tot een dialoog tussen aandeelhouders over een mogelijk overheidsingrijpen bij AGM

SAN FRANCISCO, 9 februari 2022 /PRNewswire/ -- ValueAct Capital ("ValueAct"), een wereldwijde beleggingsonderneming met een positie van ongeveer 4,4% van de uitstaande aandelen in Seven & i-holdings ("Seven & i", "het Bedrijf"), heeft vandaag een openbare presentatie uitgegeven over de transformatie en waardecreatie van Seven & i om een dialoog tussen aandeelhouders te vergemakkelijken. ValueAct heeft op 25 januari 2022 een open brief aan de raad van bestuur van Seven & i gestuurd met het formele verzoek dat de externe bestuurders, die momenteel een minderheid van de raad van bestuur vormen, (1) formeel en snel directe input aan aandeelhouders vragen over belangrijke kwesties aangaande strategie en beheer en (2) een onafhankelijk comité vormen om strategische alternatieven te beoordelen. In een reactie op 3 februari 2022 heeft Seven & i de formele verzoeken van ValueAct niet ingewilligd en evenmin strategische duidelijkheid verschaft. Het antwoord van het Bedrijf bleef verwijzen naar dubbelzinnige uitspraken in het middellangetermijnbeheerplan, in plaats van ondubbelzinnig duidelijk te maken of het transformeren tot een wereldwijd kampioen 7-Eleven-bedrijf het strategische doel is, wat volgens ValueAct zonder meer strategisch noodzakelijk is vanuit het oogpunt van veel belanghebbenden.

ValueAct is van mening dat tussenkomst van aandeelhouders nu nodig kan zijn vanwege de lange periode van onrust en slechte prestaties bij het bedrijf, en vanwege de jarenlange privé-dialoog die niet heeft geleid tot adequate en tijdige antwoorden van het management op belangrijke kwesties. ValueAct is van mening dat Seven & i een gebrek aan strategische focus en een ondoeltreffende beheerstructuur heeft, en niet naar vermogen presteert.

De presentatie schetst de overtuiging van ValueAct dat als Seven & i zijn focus vernauwt tot 7-Eleven, het de wereldleider kan worden in een groeiende industrie, terwijl het, als zijn aandacht versnipperd blijft, het risico loopt te worden verstoord en slechte resultaten blijft opleveren voor veel groepen belanghebbenden. De presentatie behandelt strategische initiatieven die volgens ValueAct het bedrijf zouden transformeren tot een wereldwijde kampioen, de bedrijfswaarde aanzienlijk zouden verhogen en een managementomgeving zouden verbeteren die teleurstellend is geweest voor medewerkers en vele andere groepen belanghebbenden.

ValueAct heeft deze onderwerpen het afgelopen jaar persoonlijk met het bedrijf besproken en is van mening dat de reactie van het topmanagement op belangrijke kwesties besluiteloos, onduidelijk en onbevredigend was.

Zoals uiteengezet in de presentatie met hyperlink hieronder, gelooft ValueAct dat de transformatie van Seven & i:

Een corporate bestuurssysteem zou kunnen repareren dat voortdurend niet is afgestemd op de belangen van aandeelhouders

De disfunctionele managementomgeving en het lage moreel van de medewerkers zou kunnen herstellen

De focus op de belangrijkste concurrentie- en duurzaamheidsrisico's zou kunnen vergroten die decennialang gevolgen zullen hebben voor het bedrijf en zijn belanghebbenden

De aandelenkoers meer dan zou kunnen verdubbelen en zou kunnen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de bedrijfswaarde op lange termijn

ValueAct heeft een geschiedenis van 21 jaar in het helpen van openbare bedrijven over de hele wereld bij het nastreven van succesvolle transformaties en waardecreatie op de lange termijn door middel van een privédialoog en het opbouwen van constructieve relaties. ValueAct treedt zelden in het openbaar, alléén wanneer het heeft vastgesteld dat een privédialoog alleen niet de vooruitgang zal opleveren die alle belanghebbenden mogen verwachten. Ook in deze situaties blijft ValueAct openstaan om vooruitgang te boeken door middel van een constructieve private dialoog met de onderneming waarin wordt belegd, zo ook in de lopende gesprekken met Seven & i.

De Japanse Stewardship Code voor institutionele beleggers moedigt beleggers aan om waar nodig samen te werken met andere institutionele beleggers (samenwerkingsbetrokkenheid), naast het zelfstandig aangaan van contacten met bedrijven waarin wordt belegd. ValueAct heeft al belangstelling gekregen van meer dan dertig van de grootste investeerders van het Bedrijf om zich in te laten met de kwesties die in hun brief aan de orde komen. ValueAct zal met collega-aandeelhouders in gesprek gaan om van gedachten te wisselen over de strategische richting en bestuursstructuur van Seven & i om te bepalen welke stappen moeten worden genomen tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering om ervoor te zorgen dat de belangen van belanghebbenden worden beschermd en versterkt, en om de transformatie van het bedrijf naar zijn leiderschap op lange termijn veilig te stellen in zijn kernactiviteit, 7-Eleven.

Ga om de volledige presentatie te bekijken naar https://valueact.com/presentations/.

Over ValueAct Capital

ValueAct Capital, opgericht in 2000, is een wereldwijde beleggingsonderneming die kapitaal beheert namens een aantal van 's werelds grootste institutionele beleggers. Het doel van de onderneming is om bedrijven te transformeren en hun te helpen mondiale kampioenen van de 21e eeuw te worden. ValueAct streeft naar het identificeren van en investeren in hoogwaardige bedrijven die tijdelijk zijn ondergewaardeerd. De onderneming doet langetermijninvesteringen en hanteert een geduldige, coöperatieve en constructieve benadering van waardeopbouw voor alle belanghebbenden. Het bedrijf heeft over het algemeen 10-18 investeringen op elk gegeven moment. Het interne team van ValueAct Capital heeft een track record opgebouwd met meer dan 50 openbare bestuurszetels. Ga voor meer informatie naar https://valueact.com/.

Media- en bestuursvragen:

ValueAct Capital

415-362-3700

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733846/valueact_capital_Logo.jpg

Related Links

https://valueact.com/



SOURCE ValueAct Capital