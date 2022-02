ValueAct erläutert die strategische Notwendigkeit, Seven & i Holdings in den globalen Champion 7-Eleven umzuwandeln, und fordert einen Dialog unter den Aktionären über mögliche Governance-Eingriffe bei der Hauptversammlung

SAN FRANCISCO, 8. Februar 2022 /PRNewswire/ -- ValueAct Capital („ValueAct"), ein globales Investmentunternehmen mit einer Position von etwa 4,4 % der ausstehenden Aktien von Seven & i Holdings („Seven & i", „das Unternehmen"), hat heute eine öffentliche Präsentation zur Transformation und Wertschöpfung von Seven & i veröffentlicht, um den Dialog zwischen den Aktionären zu erleichtern. ValueAct schickte am 25. Januar 2022 einen offenen Brief an den Vorstand von Seven & i. Darin wird förmlich gefordert, dass die externen Direktoren, die derzeit eine Minderheit des Vorstands bilden, (1) formell und unverzüglich den direkten Input der Aktionäre zu wichtigen Fragen der Strategie und Unternehmensführung einholen und (2) einen unabhängigen Ausschuss zur Bewertung strategischer Alternativen bilden sollten. In einer Antwort vom 3. Februar 2022 gab Seven & i weder den formellen Anträgen von ValueAct statt, noch sorgte es für strategische Klarheit. Die Antwort des Unternehmens bezog sich weiterhin auf zweideutige Aussagen im mittelfristigen Managementplan, anstatt eindeutig zu klären, ob die Umwandlung in ein globales 7-Eleven-Champion-Unternehmen das strategische Ziel ist, was nach Ansicht von ValueAct aus der Sicht vieler Stakeholder die eindeutige strategische Notwendigkeit ist.

ValueAct ist der Ansicht, dass ein Eingreifen der Aktionäre jetzt notwendig sein könnte, da das Unternehmen seit langem in Aufruhr ist und schlechte Leistungen erbringt und der jahrelange private Dialog nicht zu angemessenen und rechtzeitigen Antworten der Unternehmensleitung auf wichtige Fragen geführt hat. ValueAct ist der Ansicht, dass Seven & i einen Mangel an strategischer Ausrichtung und eine ineffektive Managementstruktur aufweist und sein Potenzial nicht ausschöpft.

In der Präsentation wird die Überzeugung von ValueAct dargelegt, dass Seven & i, wenn es sich auf 7-Eleven konzentriert, zum globalen Champion in einer wachsenden Branche werden kann, wohingegen es, wenn es sich weiterhin auf viele verschiedene Bereiche konzentriert, Gefahr läuft, in eine Krise zu geraten und weiterhin schlechte Ergebnisse für viele Stakeholdergruppen zu erzielen. Die Präsentation umfasst strategische Initiativen, die nach Ansicht von ValueAct das Unternehmen in einen globalen Champion verwandeln, den Unternehmenswert erheblich steigern und ein Managementumfeld verbessern würden, das für die Mitarbeiter und viele andere Interessengruppen enttäuschend war.

ValueAct hat diese Themen im vergangenen Jahr privat mit dem Unternehmen erörtert und ist der Ansicht, dass die Reaktion der Unternehmensleitung auf die wichtigsten Fragen unentschlossen, unklar und unbefriedigend war.

Wie in der unten verlinkten Präsentation dargelegt, ist ValueAct der Ansicht, dass die Transformation von Seven & i zu einem Erfolg führen könnte:

Ein Corporate-Governance-System zu reparieren, das sich immer wieder nicht an den Interessen der Aktionäre orientiert hat

Beseitigung des dysfunktionalen Managementumfelds und der niedrigen Arbeitsmoral

Verstärkte Konzentration auf die wichtigsten Wettbewerbs- und Nachhaltigkeitsrisiken, die über Jahrzehnte hinweg Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Stakeholder haben werden

Mehr als eine Verdoppelung des Aktienkurses und eine erhebliche Steigerung des langfristigen Unternehmenswertes

ValueAct unterstützt seit 21 Jahren börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Umwandlung und langfristigen Wertschöpfung durch einen privaten Dialog und den Aufbau konstruktiver Beziehungen. ValueAct tritt nur sehr selten an die Öffentlichkeit und nur dann, wenn es festgestellt hat, dass ein privater Dialog allein nicht den Fortschritt bringt, den alle Beteiligten erwarten sollten. Auch in diesen Fällen ist ValueAct offen für Fortschritte durch einen konstruktiven privaten Dialog mit dem Beteiligungsunternehmen, so auch bei den aktuellen Gesprächen mit Seven & i.

Der japanische Stewardship-Kodex für institutionelle Anleger ermutigt Investoren, sich bei Bedarf mit anderen institutionellen Anlegern zusammenzutun (kollaboratives Engagement) und sich darüber hinaus unabhängig von den Unternehmen, in die sie investieren, zu engagieren. ValueAct hat bereits das Interesse von mehr als dreißig der größten Investoren des Unternehmens erhalten, sich an den in ihrem Schreiben angesprochenen Themen zu beteiligen. ValueAct wird sich mit anderen Aktionären über die strategische Ausrichtung und die Governance-Struktur von Seven & i austauschen, um festzustellen, welche Schritte auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung unternommen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Interessen der Stakeholder geschützt und gestärkt werden, und um die Transformation des Unternehmens zu unterstützen, um seine langfristige Führungsposition in seinem Kerngeschäft, 7-Eleven, zu sichern.

Die vollständige Präsentation finden Sie unter https://valueact.com/presentations/.

Informationen zu ValueAct Capital

ValueAct Capital wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein globales Investmentunternehmen, das Kapital im Auftrag einiger der weltweit größten institutionellen Anleger verwaltet. Das Ziel der Firma ist es, Unternehmen zu transformieren und ihnen zu helfen, Global Champions des 21. Jahrhunderts zu werden. ValueAct ist bestrebt, qualitativ hochwertige Unternehmen, die vorübergehend unterbewertet sind, zu identifizieren und in sie zu investieren. Dabei verfolgen wir einen geduldigen, kooperativen und konstruktiven Ansatz, um mit langfristigen Investitionen Werte für alle Beteiligten zu schaffen. Das Unternehmen hält in der Regel 10 bis 18 Beteiligungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das interne Team von ValueAct Capital kann auf eine Erfolgsbilanz von mehr als 50 Aufsichtsratsmandaten bei öffentlichen Unternehmen verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter https://valueact.com/.

Medien und Governance Anfragen:

ValueAct Capital

415-362-3700

[email protected]

