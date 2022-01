ValueAct stuurt open brief aan de raad van bestuur van Seven & i Holdings

SAN FRANCISCO, 26 januari 2022 /PRNewswire/-- ValueAct Capital ("ValueAct"), een wereldwijde beleggingsonderneming met een positie van ongeveer 4,4% van de uitstaande aandelen in Seven & i Holdings ("Seven & i"), die sinds 2020 bij het bedrijf betrokken is, heeft vandaag een open brief (zie bijgevoegd) aan het bestuur van Seven & i gericht met het verzoek om:

- Dringend behoefte aan directe inbreng van aandeelhouders

met spoed een reeks hoorzittingen te organiseren om directe aandeelhoudersinput te krijgen over belangrijke strategische kwesties, en een strategische beoordelingscommissie van externe directeuren op te richten om strategische alternatieven te evalueren die aan het einde van april 2022 aan belanghebbenden worden gerapporteerd

ValueAct helpt bedrijven al 21 jaar met succesvolle transformaties en het creëren van waarde op de lange termijn door middel van een particuliere dialoog en het opbouwen van constructieve relaties. ValueAct spreekt zich zelden in het openbaar uit, maar heeft deze stap genomen, omdat het van mening is dat Seven & i een gebrek aan strategische focus en een ondoeltreffende beheerstructuur heeft, en niet naar vermogen presteert. Ondanks een constructieve betrokkenheid sinds 2020, is ValueAct het vertrouwen kwijtgeraakt in het vermogen van het management om een waardeversterkende strategische koers te volgen zonder directe en publieke input van zijn onafhankelijke aandeelhouders

Bijlage: open brief aan de raad van bestuur van Seven & i Holdings

