ValueAct veröffentlicht offenen Brief an das Board von Seven & i Holdings

SAN FRANCISCO, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ -- ValueAct Capital („ValueAct"), eine globale Investmentfirma mit einer Position von ca. 4,4 % der ausstehenden Aktien von Seven & i Holdings („Seven & i"), die sich seit 2020 mit dem Unternehmen beschäftigt, hat heute einen offenen Brief (siehe Anhang) an den Vorstand von Seven & i veröffentlicht, in dem sie diesen auffordert:

- Dringender Bedarf an direkter Beteiligung der Aktionäre

Dringend eine Reihe von Anhörungen durchzuführen, um direkte Beiträge der Aktionäre zu wichtigen strategischen Fragen zu erhalten, und einen Ausschuss zur Überprüfung der Strategie einsetzt, der sich aus externen Direktoren zusammensetzt und der den Interessengruppen bis Ende April 2022 Bericht erstattet

ValueAct verfügt über eine einzigartige 21-jährige Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der erfolgreichen Transformation und der langfristigen Wertschöpfung durch den privaten Dialog und den Aufbau konstruktiver Beziehungen. ValueAct tritt nur selten an die Öffentlichkeit, hat aber diesen Schritt unternommen, weil es der Meinung ist, dass Seven & i einen Mangel an strategischer Ausrichtung und eine ineffektive Managementstruktur aufweist und sein Potenzial in dramatischer Weise nicht ausschöpft. Trotz des konstruktiven Engagements seit 2020 hat ValueAct das Vertrauen in die Fähigkeit des Managements verloren, einen wertsteigernden strategischen Kurs ohne direkten und öffentlichen Input der unabhängigen Aktionäre zu setzen

Beigefügt: Offener Brief an den Vorstand von Seven & i Holdings

Informationen zu ValueAct Capital (VAC)

ValueAct Capital wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein globales Investmentunternehmen, das Kapital im Auftrag einiger der weltweit größten institutionellen Investoren verwaltet. Das Ziel der Firma ist es, Unternehmen zu transformieren und ihnen zu helfen, Global Champions des 21. Jahrhunderts zu werden. VAC ist bestrebt, qualitativ hochwertige Unternehmen, die vorübergehend unterbewertet sind, zu identifizieren und in sie zu investieren. Dabei verfolgt sie einen geduldigen, kooperativen und konstruktiven Ansatz, um mit langfristigen Investitionen Werte für alle Beteiligten zu schaffen. Das Unternehmen hält in der Regel 10 bis 18 Beteiligungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das interne Team von ValueAct Capital kann auf eine Erfolgsbilanz von mehr als 50 Board-Sitze bei öffentlichen Unternehmen verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter https://valueact.com/ . Den vollständigen Brief finden Sie unter https://valueact.com/presentations/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733846/valueact_capital_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1733931/open_letter_to_board_of_Seven___i_Holdings.pdf

SOURCE ValueAct Capital