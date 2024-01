Vanpowers dévoilera des vélos électriques intelligents de pointe au CES 2024 : présentation des séries GrandTeton et UrbanCross

LAS VEGAS, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Vanpowers, une entreprise pionnière de vélos électriques, est fière d'annoncer le lancement de ses derniers modèles de vélos électriques au CES 2024. Le GrandTeton, un vélo électrique de montagne tout-terrain, et l'UrbanCross, un vélo électrique de gravier léger, démontrent l'engagement de Vanpowers envers l'excellence technologique et la sécurité du cycliste. Les deux modèles intègrent le nouveau système de sécurité intelligent de pointe de la marque, conçu pour offrir aux propriétaires une protection inégalée contre le vol.

The UrbanCross, Vanpowers Lightweight Gravel E-Bike The GrandTeton, Vanpowers All-Terrain Mountain E-Bike

« Nous sommes ravis de dévoiler nos dernières innovations, le GrandTeton et l'UrbanCross, au CES 2024 », a annoncé Darik Duan, responsable de la recherche et du développement chez Vanpowers. « Ces ajouts élargissent non seulement notre gamme de vélos électriques intelligents, mais nous motivent également à continuer de repousser les limites de la technologie des vélos électriques intelligents pour améliorer la sûreté et la sécurité des cyclistes. »

L'introduction de ces deux vélos électriques marque une étape importante pour Vanpowers, démontrant ses avancées en matière de technologie et de sécurité au sein de l'industrie du vélo électrique. Au cœur de leur innovation se trouve le système intelligent avancé de la marque, qui intègre une gamme de fonctionnalités de sécurité, notamment le verrouillage du moteur du moyeu, le SOS d'urgence, le détecteur de vibrations, le suivi GPS en temps réel et la géolocalisation. Ce système intelligent établit une nouvelle référence en matière de protection antivol, atténuant considérablement le risque de vol de vélo tout en améliorant les chances de récupération réussie en cas de vol.

L'UrbanCross est un vélo de route électrique léger méticuleusement conçu pour les routes urbaines et de gravier, répondant parfaitement aux exigences des navetteurs urbains et des voyageurs sur de courtes distances. Ses caractéristiques, notamment le groupe Shimano® GRX, le guidon gravel évasé, le cadre gravel avancé et la riche capacité de montage, en font une option fiable et personnalisable pour la conduite sur gravier. De plus, grâce à sa maniabilité agile et à son autonomie impressionnante allant jusqu'à 100 km (62 miles), les cyclistes peuvent naviguer sans effort à travers les paysages urbains tout en atteignant leurs objectifs de loisirs et de remise en forme.

Le vélo de montagne GrandTeton sera idéal pour les passionnés d'aventure avides de conquérir tous les terrains. Avec un puissant moteur de 130 Nm et un capteur de couple, il offre une expérience de conduite passionnante et sans effort à des vitesses allant jusqu'à 32 km/h (20 mph). Conçu pour les trajets longue distance, le GrandTeton dispose d'une batterie lithium-ion amovible de 692 Wh, qui peut fournir une autonomie allant jusqu'à 180 km (110 miles) lorsqu'elle est combinée avec une batterie externe en option.

Chez Vanpowers, la sécurité des passagers est une priorité absolue. Leur vélo de montagne innovant est équipé de freins à disque hydrauliques Tektro à 4 pistons, garantissant une puissance de freinage fiable. Les cyclistes peuvent décélérer de 45 km/h (28 mph) jusqu'à un arrêt complet dans un rayon de 10 mètres sans aucun risque de surchauffe ou de panne. De plus, les cyclistes de toutes tailles peuvent profiter d'une conduite confortable grâce au siège et aux pédales élargis, à une fourche à suspension pneumatique de débattement de 120 mm et à une capacité de poids allant jusqu'à 180 kg (400 lb).

Tous les vélos électriques Vanpowers sont équipés de Vanservice , offrant des services de garantie et de réparation étendus, y compris une assistance client 24 h/24 et 7 j/7 et jusqu'à six ans de couverture des pièces.

L'UrbanCross et le GrandTeton, tous deux exposés au stand CES n° 56526 de la Venetian Expo, niveau 2, halls A-D, seront disponibles en précommande plus tard en 2024.

Vanpowers invite les participants du CES 2024 à visiter son stand et à découvrir les nouveaux modèles de vélos électriques. Découvrez l'avenir des vélos électriques et assistez à la fusion d'une technologie avancée et d'un design exceptionnel. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.vanpowers.com .

À propos de Vanpowers

Vanpowers est une entreprise leader de vélos électriques qui se consacre à fournir à ses clients des outils de transport écologiques, pratiques et efficaces. Vanpowers se concentre sur la technologie de pointe, la sécurité des cyclistes et la durabilité environnementale pour permettre à chaque cycliste de voyager plus loin en toute confiance. Avec des chaînes d'approvisionnement et des entrepôts locaux aux États-Unis et en Europe, Vanpowers propose une expédition ultra-rapide, les livraisons prenant généralement entre trois et sept jours.