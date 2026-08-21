Vantage amplia l'offerta di CFD pre-IPO con Unitree Robotics, mentre cresce l'interesse per l'IA di frontiera

PORT VILA, Vanuatu, 21 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha ampliato la propria offerta di CFD pre-IPO con il lancio del CFD pre-IPO su Unitree, riservato ai clienti idonei e disponibile dal 10 agosto 2026 con il simbolo UNITREEUSD. Il lancio offre ai clienti idonei l'esposizione alle variazioni del prezzo di riferimento di Unitree Robotics, una società operante nei settori dell'intelligenza artificiale (IA) incarnata e della robotica.

Il CFD pre-IPO su Unitree è un prodotto derivato a leva finanziaria che offre alla clientela idonea un'esposizione ai movimenti del prezzo di riferimento applicabile, determinato conformemente alla metodologia di determinazione dei prezzi e alle condizioni di negoziazione applicabili di Vantage. Non offre la titolarità delle azioni di Unitree, la partecipazione o il diritto ad aderire all'IPO di Unitree o un'eventuale assegnazione nel contesto di un'IPO, diritti di voto, dividendi o altri benefici per gli azionisti. La disponibilità è soggetta a restrizioni giurisdizionali, ai requisiti di idoneità della clientela e alle condizioni di negoziazione applicabili.

Il lancio amplia la gamma esistente di CFD pre-IPO di Vantage collegati a OpenAI e Anthropic, a riprova del crescente interesse per le aziende che operano all'avanguardia dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti.

"Mentre l'innovazione precede sempre più spesso la quotazione in borsa da parte delle aziende, gli investitori prestano maggiore attenzione alle opportunità disponibili al di fuori dei mercati tradizionali quotati", ha dichiarato Marc Despallieres, Chief Executive Officer di Vantage Markets. "Il crescente interesse maturato nei confronti di aziende come Unitree dimostra come la domanda degli investitori si stia spostando oltre i titoli tecnologici consolidati verso l'IA e la robotica di frontiera".

La situazione riflette un cambiamento più ampio in atto nei mercati globali dei capitali. Poiché le società tecnologiche a forte crescita rimangono non quotate per più tempo e scelgono sempre più frequentemente sedi nazionali di quotazione, gli operatori di mercato prestano maggiore attenzione alle imprese che plasmano il futuro dell'intelligenza artificiale prima che esse si quotino in borsa.

Alcune piattaforme di trading hanno introdotto prodotti derivati collegati ad aziende non quotate selezionate, consentendo alla clientela idonea di negoziare CFD in base ai movimenti dei prezzi di riferimento applicabili. Tali prodotti non offrono il controllo delle aziende sottostanti né la partecipazione alle loro IPO.

In questo contesto, l'IPO di Unitree rappresenta più di un traguardo per una singola azienda di robotica. Essa dimostra anche come innovazioni tecnologiche significative possano emergere prima che diventino facilmente accessibili attraverso i canali di investimento convenzionali.

Unitree ha avviato la fase di bookbuilding il 5 agosto, con l'apertura delle sottoscrizioni online e offline il 10 agosto prima del regolamento fissato per il 12 agosto. L'azienda ha valutato la propria IPO a 150.80 RMB per azione, il che implica una valutazione di circa 61 miliardi di RMB al prezzo di offerta.

Per gli investitori continentali, la partecipazione si è rivelata altamente competitiva. Al prezzo finale di offerta di 150.80 RMB per azione, un lotto di sottoscrizione standard di 500 azioni rappresentava un valore nominale di 75.400 RMB. Le sottoscrizioni da parte degli investitori retail hanno superato più di 8.000 volte l'offerta, con conseguente tasso finale di assegnazione alla clientela retail di circa lo 0,018%.

Per gli investitori al di fuori della Cina continentale, la partecipazione diretta è soggetta al quadro normativo cinese e ai requisiti applicabili in materia di idoneità degli investitori. Poiché l'IPO di Unitree si svolge sullo STAR Market di Shanghai, gli investitori retail offshore non possono generalmente sottoscrivere un'IPO sullo STAR Market continentale direttamente tramite un conto di intermediazione convenzionale all'estero. Per gran parte della comunità internazionale di investitori retail, ciò rende difficile l'accesso alla partecipazione diretta a una delle quotazioni in borsa di IA più attese dell'anno.

Con l'espansione della sua offerta di CFD pre-IPO per includere Unitree insieme a OpenAI e Anthropic, Vantage prosegue nell'ampliamento della sua gamma di prodotti CFD collegati ad aziende che operano in settori tecnologici emergenti. Man mano che l'IA e la robotica continuano a svilupparsi, queste aziende stanno attirando sempre più attenzione sui mercati globali.

Per ulteriori informazioni sul CFD pre-IPO su Unitree di Vantage e sulle condizioni di negoziazione applicabili, visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets è un broker CFD multi-asset che offre accesso a oro, forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni. Con oltre 17 anni di esperienza, Vantage offre una piattaforma di trading affidabile, un'app mobile pluripremiata e un'esperienza di trading intuitiva.

Avvertenza sui rischi: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il trading di CFD potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Valutare di aver compreso il funzionamento dei CFD e di potersi assumere l'elevato rischio di perdere il proprio denaro.

Esclusione di responsabilità: questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce una consulenza finanziaria o d'investimento. Il CFD pre-IPO di Unitree non offre la titolarità delle azioni di Unitree, la partecipazione o il diritto ad aderire all'IPO di Unitree o un'eventuale assegnazione nel contesto di un'IPO. Vantage non è collegata, sponsorizzata, approvata o altrimenti associata a Unitree Robotics, OpenAI o Anthropic. I nomi e i marchi di queste aziende sono utilizzati unicamente a scopo di identificazione. La disponibilità dei prodotti e dei servizi descritti nel presente comunicato è soggetta a restrizioni giurisdizionali e potrebbe non essere garantita ai residenti di determinati Paesi o regioni.