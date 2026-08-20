Vantage breidt zijn aanbod van CFD's vóór de beursgang uit met Unitree Robotics, nu de belangstelling voor Frontier AI toeneemt

PORT VILA, Vanuatu, 20 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets heeft zijn aanbod van CFD's vóór de beursgang (Pre-IPO CFD) uitgebreid met de lancering van zijn Unitree pre-IPO CFD voor klanten die daarvoor in aanmerking komen, beschikbaar vanaf 10 augustus 2026 onder het symbool UNITREEUSD. De lancering biedt klanten die daarvoor in aanmerking komen blootstelling aan bewegingen in de toepasselijke referentieprijs van Unitree Robotics, een bedrijf dat actief is op het gebied van geïncarneerde kunstmatige intelligentie (AI) en robotica.

De Unitree Pre-IPO CFD is een derivaatproduct met hefboomwerking dat klanten die ervoor in aanmerking komen blootstelling biedt aan schommelingen in de betreffende referentieprijs, zoals vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke prijsbepalingsmethodologie en handelsvoorwaarden van Vantage. Het biedt geen eigendom van Unitree-aandelen, deelname aan of recht op de Unitree-IPO of enige IPO-toewijzing, stemrechten, dividenden of andere voordelen voor aandeelhouders. De beschikbaarheid is onderworpen aan juridische beperkingen, de geschiktheid van de cliënt en de toepasselijke handelsvoorwaarden.

De lancering breidt het bestaande assortiment Pre-IPO CFD's van Vantage uit, gekoppeld aan OpenAI en Anthropic, wat de toenemende interesse weerspiegelt in bedrijven die aan de voorhoede staan van kunstmatige intelligentie en opkomende technologie.

"Aangezien innovatie steeds vaker plaatsvindt voordat bedrijven openbare beurzen bereiken, besteden beleggers meer aandacht aan kansen die zich buiten de traditionele genoteerde markten bevinden", aldus Marc Despallieres, Chief Executive Officer van Vantage Markets. "De groeiende belangstelling rond bedrijven zoals Unitree laat zien hoe de vraag van investeerders verder evolueert dan gevestigde technologische namen naar baanbrekende bedrijven op het gebied van AI en robotica".

De situatie weerspiegelt een bredere verschuiving op de wereldwijde kapitaalmarkten. Aangezien snelgroeiende technologiebedrijven langer in particuliere handen blijven en steeds vaker kiezen voor een notering op binnenlandse beurzen, richten marktdeelnemers hun aandacht steeds meer op bedrijven die de toekomst van kunstmatige intelligentie vormgeven, nog voordat deze beursgenoteerd worden.

Sommige handelsplatforms hebben afgeleide producten geïntroduceerd die zijn gekoppeld aan geselecteerde particuliere bedrijven, waardoor klanten die ervoor in aanmerking komen CFD's kunnen verhandelen op basis van bewegingen in de toepasselijke referentieprijzen. Dergelijke producten bieden geen eigendom van de onderliggende bedrijven of deelname aan hun initiële openbare aanbiedingen.

Tegen deze achtergrond vertegenwoordigt de beursintroductie van Unitree meer dan een mijlpaal voor één roboticabedrijf. Het illustreert ook hoe belangrijke technologische innovaties kunnen ontstaan voordat ze gemakkelijk toegankelijk worden via conventionele investeringskanalen.

Unitree begon op 5 augustus met het bouwen van boeken, waarbij online en offline abonnementen op 10 augustus werden geopend voorafgaand aan de afwikkeling op 12 augustus. Het bedrijf heeft zijn IPO geprijsd op RMB 150,80 per aandeel, wat een waardering van ongeveer RMB 61 miljard bij de aanbiedingsprijs impliceert.

Voor investeerders uit het vasteland bleek de deelname zeer concurrerend. Bij de uiteindelijke offerteprijs van RMB 150,80 per aandeel vertegenwoordigde een standaard lot van 500 aandelen een nominale waarde van RMB 75,400. Het aanbod werd meer dan 8.000 keer overschreven door particuliere beleggers, wat resulteerde in een uiteindelijk toewijzingspercentage voor particuliere beleggers van ongeveer 0,018%.

Voor investeerders buiten het vasteland van China is de rechtstreekse deelname onderworpen aan het regelgevingskader van China en de toepasselijke vereisten voor de investeerders die ervoor in aanmerking komen. Omdat de beursintroductie van Unitree plaatsvindt op de STAR-markt van Shanghai, kunnen offshore-retailbeleggers over het algemeen niet rechtstreeks via een conventionele buitenlandse makelaarsrekening inschrijven op een beursintroductie op de STAR-markt op het vasteland. Voor een groot deel van de internationale retail-investeringsgemeenschap maakt dit het moeilijk om rechtstreeks deel te nemen aan een van de meest bekeken AI-lijsten van het jaar.

Door zijn pre-IPO CFD-aanbod uit te breiden tot Unitree naast OpenAI en Anthropic, blijft Vantage zijn assortiment CFD-producten die zijn gekoppeld aan bedrijven die actief zijn in opkomende technologische sectoren, uitbreiden. Naarmate AI en robotica zich blijven ontwikkelen, trekken deze bedrijven steeds meer aandacht op wereldwijde markten.

Meer informatie over de Unitree Pre-IPO CFD van Vantage en de toepasselijke handelsvoorwaarden vindt u op Vantage Markets.

Over Vantage

Vantage Markets is een multi-asset CFD-broker die toegang biedt tot goud, forex, grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties. Met meer dan 17 jaar ervaring biedt Vantage een betrouwbaar handelsplatform, een bekroonde mobiele app en een gebruiksvriendelijke handelservaring.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe financiële instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee dat u snel geld kunt verliezen. CFD-handel is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven uw geld te verliezen.

Disclaimer: Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies. De Unitree Pre-IPO CFD biedt geen eigendom van Unitree-aandelen, deelname aan of recht op de Unitree-IPO of enige IPO-toewijzing. Vantage is niet gelieerd aan, gesponsord door, onderschreven door of anderszins geassocieerd met Unitree Robotics, OpenAI of Anthropic. De namen en handelsmerken van deze ondernemingen worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt. De beschikbaarheid van de in dit persbericht beschreven producten en diensten is onderworpen aan jurisdictiegerelateerde beperkingen en is mogelijk niet beschikbaar voor inwoners van bepaalde landen of regio's.