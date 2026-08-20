Vantage élargit son offre de CFD pré-IPO avec Unitree Robotics, sur fond d'essor de l'IA de pointe

PORT VILA, Vanuatu, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets a élargi son offre de CFD pré‑IPO avec le lancement d'un CFD pré-IPO Unitree pour les clients éligibles, disponible depuis le 10 août 2026 sous le symbole UNITREEUSD. Ce lancement permet aux clients éligibles de s'exposer aux variations du prix de référence applicable d'Unitree Robotics, une société active dans l'intelligence artificielle incarnée (IA) et la robotique.

Le CFD pré-IPO Unitree est un produit dérivé à effet de levier qui offre aux clients éligibles une exposition aux mouvements de son prix de référence applicable, déterminé conformément à la méthodologie de tarification et aux conditions de négociation en vigueur chez Vantage. Il ne confère ni la propriété d'actions Unitree, ni la participation, ni aucun droit à l'IPO Unitree ou à une allocation d'IPO, ni droits de vote, dividendes ou autres avantages d'actionnaire. Sa disponibilité reste soumise aux restrictions juridiques de chaque juridiction, aux critères d'éligibilité des clients et aux conditions de trading applicables.

Ce lancement vient compléter la gamme existante de CFD pré-IPO de Vantage, déjà adossés à OpenAI et Anthropic, et illustre l'intérêt croissant pour les sociétés positionnées à la frontière de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes.

« À mesure que l'innovation se joue de plus en plus en amont des introductions en Bourse, les investisseurs s'intéressent davantage aux opportunités situées en dehors des marchés cotés traditionnels », explique Marc Despallieres, directeur général de Vantage Markets. « L'engouement suscité par des sociétés comme Unitree montre comment la demande des investisseurs se déplace au-delà des grands noms technologiques établis, vers l'IA de pointe et la robotique. »

La tendance s'inscrit dans un mouvement plus large sur les marchés de capitaux mondiaux. Les entreprises technologiques à forte croissance restant privées plus longtemps et privilégiant davantage les places de cotation domestiques, les investisseurs suivent de plus près les acteurs qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle avant même leur arrivée en Bourse.

Certaines plateformes de trading ont lancé des produits dérivés indexés sur des sociétés non cotées sélectionnées, permettant aux clients éligibles de négocier des CFD sur la base des variations de prix de référence applicables. Ces produits ne confèrent toutefois ni la propriété des entreprises sous-jacentes, ni une participation à leurs IPO.

Dans ce contexte, l'IPO d'Unitree dépasse le simple jalon pour une société de robotique. Elle illustre aussi la façon dont des innovations technologiques majeures peuvent émerger bien avant d'être facilement accessibles via les canaux d'investissement traditionnels.

Unitree a entamé la constitution de son livre d'ordres le 5 août, avec l'ouverture des souscriptions en ligne et hors ligne le 10 août, en amont du règlement prévu le 12 août. La société a fixé le prix de son IPO à 150,80 RMB par action, ce qui implique une valorisation d'environ 61 milliards de RMB au prix d'offre.

Pour les investisseurs de Chine continentale, l'accès à l'opération s'est révélé extrêmement compétitif. Au prix final de 150,80 RMB par action, un lot standard de 500 actions représentait une valeur nominale de 75 400 RMB. L'offre a été sursouscrite plus de 8 000 fois par les investisseurs particuliers, aboutissant à un taux d'allocation finale au détail d'environ 0,018 %.

Pour les investisseurs hors Chine continentale, la participation directe est encadrée par la réglementation chinoise et par les critères d'éligibilité applicables. L'IPO d'Unitree ayant lieu sur le STAR Market de Shanghai, les investisseurs particuliers non-résidents ne peuvent en principe pas souscrire directement à une IPO du STAR Market via un compte-titres classique auprès d'un courtier étranger. Pour une large partie de la clientèle de détail internationale, cela rend difficile l'accès direct à l'une des introductions en Bourse liées à l'IA les plus suivies de l'année.

En étendant son offre de CFD pré-IPO à Unitree, aux côtés d'OpenAI et d'Anthropic, Vantage continue de diversifier sa gamme de CFD adossés à des sociétés positionnées sur les secteurs technologiques émergents. À mesure que l'IA et la robotique se développent, ces entreprises suscitent un intérêt croissant sur les marchés mondiaux.

Pour en savoir plus sur le CFD pré-IPO Unitree de Vantage et sur les conditions de trading applicables, veuillez visiter Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets est un courtier de CFD multi-actifs offrant un accès à l'or, au Forex, aux matières premières, aux indices, aux actions, aux FNB et aux obligations. Avec plus de 17 ans d'expérience, Vantage offre une plateforme de négociation éprouvée, une application mobile primée et une expérience de négociation conviviale.

Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. La négociation de CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perdre votre argent.

Avis de non-responsabilité : Ce contenu est fourni à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Le CFD pré-IPO Unitree ne confère ni la propriété d'actions Unitree, ni la participation, ni aucun droit à l'IPO Unitree ou à une allocation d'IPO. Vantage n'est ni affilié à, ni sponsorisé, ni approuvé par, ni associé de quelque manière que ce soit à Unitree Robotics, OpenAI ou Anthropic. Les noms et marques de ces sociétés sont utilisés uniquement à des fins d'identification. La disponibilité des produits et services décrits dans la présente version est assujettie à des restrictions juridictionnelles et peut ne pas être offerte aux résidents de certains pays ou régions.