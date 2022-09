Vantage anuncia parceria com a UNESCO para apoiar iniciativas de educação na Índia

SINGAPURA, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, plataforma internacional de negociação de múltiplos ativos, anunciou hoje sua parceria com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como parte de seu compromisso social de fortalecer as oportunidades de educação para mercados emergentes como a Índia.

Eric Falt, diretor e representante da UNESCO no escritório da UNESCO de Nova Délhi, e Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage (PRNewsfoto/Vantage) [Da esquerda para a direita] Yen Sim, diretora de branding e comunicações da Vantage; Eric Falt, diretor e representante da UNESCO no escritório da UNESCO de Nova Délhi; e Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage. (PRNewsfoto/Vantage)

Dentro dessa parceria, a Vantage está apoiando o "State of the Education Report for India, 2022 – Artificial Intelligence (AI) in Education", que foi lançado hoje em Nova Délhi, na Índia. O relatório aborda uma série de questões pertinentes na interseção da IA e da educação, incluindo o potencial da inteligência artificial de capacitar os professores e melhorar nossa compreensão do processo de aprendizagem.

Ao comentar sobre a parceria, Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage, disse: "Nossa atuação e presença globais nos mercados emergentes nos ofereceram uma perspectiva única sobre as questões enfrentadas por nossas comunidades. Nosso objetivo é promover uma parceria estratégica e de longo prazo com a UNESCO que seja a base de nossos valores compartilhados: inclusão e equidade. Como provedora de serviços financeiros, oferecer nosso apoio a desenvolvimentos tecnológicos emergentes na educação, como IA na educação, e a iniciativas de educação digital para estudantes e alunos na Índia foi um primeiro passo natural a dar nessa jornada educacional."

Comentando sobre o papel da inteligência artificial na inclusão financeira, Eric Falt, diretor e representante da UNESCO no Butão, na Índia, nas Maldivas e no Sri Lanka, disse: "Embora o mundo talvez esteja em dúvida sobre a IA, uma coisa é certa: a IA veio para ficar. Com o surgimento das TIC e plataformas de bancos digitais, a IA tornou a inclusão financeira uma realidade na Índia. A educação e a capacitação financeira são fundamentais para melhorar o bem-estar econômico e social das pessoas, principalmente das mulheres. Considerando isso, estamos muito felizes em fazer parceria com a Vantage, que compartilha nossos compromissos."

A parceria da Vantage com a UNESCO Nova Délhi reúne duas organizações com uma aspiração compartilhada de garantir que ninguém seja deixado para trás. Nos próximos anos, a Vantage pretende aproveitar sua experiência financeira e tecnológica para dar apoio às iniciativas educacionais da UNESCO na Índia, aumentando o acesso ao ensino e trazendo os benefícios da educação para as pessoas que mais precisam.

A parceria estratégica da Vantage com a UNESCO representa outro marco em sua jornada ambiental, social e de governança corporativa (ESG), que foi lançada formalmente em julho de 2022. A Vantage vem colaborando com a popular produtora de mídia digital Supercar Blondie para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e a capacitação das mulheres durante a semana da corrida Extreme E na Sardenha, na Itália. Além disso, a empresa realizou várias outras atividades de ESG este ano, como um exercício de arrecadação de fundos de correspondência "dólar por dólar" em parceria com o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e uma campanha global de doação de sangue em seus escritórios.

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso de negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading mais rápida e simples, que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo da Vantage na App Store ou no Google Play.

Sobre a UNESCO

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada no ano de 1945. A organização procura estabelecer a paz e o diálogo intercultural por meio da educação, das ciências, da cultura, da comunicação e da informação. Os programas da UNESCO contribuem para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2015. Como um laboratório de ideias, a UNESCO ajuda os países a adotar padrões internacionais e a gerenciar programas que promovam o livre fluxo de ideias e a troca de conhecimentos.

FONTE Vantage

