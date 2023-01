Vantage désigne Supercar Blondie comme ambassadrice de marque

Supercar Blondie s'associe à Vantage Markets pour l'éducation financière

GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Vantage International Group Limited (« Vantage » ou « Vantage Markets »), courtier multi-actifs, est heureux de présenter Alexandra Mary Hirschi, de Supercar Blondie, comme ambassadrice de sa marque.

Ce partenariat marque une étape importante entre un courtier en ligne et un éditeur pour les réseaux sociaux, visant à tirer parti de leur expertise respective afin de fournir une éducation financière accessible et pertinente à la fois sur les plateformes de Vantage et sur Xplained, la chaîne éducative en ligne de Supercar Blondie.

Alexandra Mary Hirschi from Supercar Blondie, and Nadine Azzam, Head of MENA for Vantage, at the signing ceremony and press conference held on 18 January in Dubai.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec Supercar Blondie, qui nous rejoint en tant qu'ambassadrice de notre marque. Son esprit d'aventure, son goût pour la technologie et son attrait pour le monde entier font d'elle la partenaire idéal pour accroître la notoriété de la marque Vantage auprès d'un public plus jeune et plus averti. Je sais que son style de présentation unique contribuera à démocratiser le trading et à le rendre accessible et pertinent pour tous. »

L'éditeur pour les réseaux sociaux attire plus d'un milliard de vues par mois sur l'ensemble du groupe, et compte plus de 85 millions d'adeptes dans le monde. En tant que voix et influence de premier plan dans un secteur traditionnellement masculin, Supercar Blondie incarne les convictions de Vantage en matière d'autonomisation des femmes, parallèlement à un engagement commun de Vantage en faveur de l'innovation et de l'action climatique, qui s'aligne sur le partenariat de Vantage avec NEOM McLaren Extreme E.

Alexandra Mary Hirschi a ajouté : « Je suis tout à fait favorable à l'idée de proposer un contenu passionnant et transformateur à notre public. L'un de nos principaux objectifs pour 2023 est de donner à notre public les moyens d'agir en lui fournissant du matériel d'éducation financière accessible. Dans cette optique, je suis ravie de m'associer à un leader du marché tel que Vantage pour relever la barre de l'éducation financière et renforcer les connaissances financières de tous. Vantage est une entreprise généreuse, et je suis impatiente de constater l'impact que nous pouvons avoir ensemble. »

Cette annonce marque un renforcement du partenariat entre les deux sociétés qui a été établi pour la première fois en 2022 lorsque Supercar Blondie a participé à l'initiative Blue Carbon en Sardaigne, en Italie, pour le lancement officiel du processus ESG de Vantage et la sensibilisation au changement climatique.

À propos de Vantage

Vantage (Vantage International Group Limited) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour trader des CFD sur le Forex, des matières premières, des indices, des actions des ETF et des obligations.

Forte de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, les entités Vantage comptent aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans plus de 30 bureaux dans le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée , ainsi qu'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

SOURCE Vantage