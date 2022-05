Vantage e equipe McLaren MX Extreme E lançam campanha do Dia das Mães com a primeira piloto feminina da McLaren

Como a primeira e única mulher a vencer um evento do Rally World Championship em 2016, além de ter se sido a primeira pilota da McLaren Racing a competir na série Extreme E, Emma está totalmente ciente de sua posição como modelo feminino em um mundo dominado por homens, e credita o apoio inabalável de sua mãe para seu sucesso.

"Minha mãe tem sido uma das minhas maiores apoiadoras", disse Emma. "Ela esteve presente em todas as minhas realizações e decepções. Ela me incentivou a buscar meus sonhos e me ajudou a alcançá-los de todas as maneiras que ela podia. Neste dia e em todos os outros, agradeço a ela por todo o seu amor e apoio ilimitados."

"Em nossa busca por um futuro ideal, as mulheres sempre foram a peça mais crucial do quebra-cabeça. Essa é a nossa pequena maneira de mostrar nosso apreço pelas mulheres mais importantes em nossas vidas, as nossas mães", disse Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage.

Marc explica que a parceria de vários anos entre a Vantage e a equipe McLaren MX Extreme E foi consolidada nos valores compartilhados de sustentabilidade e diversidade, bem como de igualdade de gênero, inclusão e representação, ao mesmo tempo em que defende e promove a conscientização sobre as mudanças climáticas.

"Na Vantage, permanecemos firmes em nosso compromisso de apoiar, educar e capacitar as mulheres entre nós, e desejamos continuar a fazê-lo no longo prazo."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos com sede em Sidney, na Austrália. Ela oferece aos clientes acesso a um serviço robusto e eficiente para negociação de CFDs em Forex, Commodities, Índices e ações.

Com mais de dez anos de experiência no mercado, a Vantage construiu uma equipe global com mais de mil funcionários, com mais de 30 escritórios localizados na APAC, Australásia, MENA e Reino Unido. A empresa construiu uma reputação por oferecer altos padrões de negociação a clientes de todos os tamanhos, oferecendo um ecossistema de negociação confiável que permite que os clientes alcancem seu próprio sucesso, de maneira mais rápida e simples.

Como uma entidade licenciada e regulamentada na Austrália, no Reino Unido e nas Ilhas Cayman, a confiança do cliente é de suma importância. Para salvaguardar os interesses dos clientes, a Vantage adota uma abordagem prática de conformidade em todos os mercados em que atua.

A Vantage é mais do que apenas uma corretora. Seu serviço centrado no ser humano conecta perfeitamente os clientes – individuais e institucionais – às ferramentas, recursos e suporte certos.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao fazer

trading de forma mais inteligente com a @vantage.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1 e o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, da NTT INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist e do Extreme E Championship com Emma Gilmour e Tanner Foust.

A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o Carbon Trust Standard em 2010 e o mantém desde então semestralmente, mais recentemente em fevereiro de 2021. A equipe também foi a primeira da Fórmula 1 a receber o Prêmio de Acreditação de Sustentabilidade da FIA em um nível de três estrelas em 2013 como parte do Programa de Acreditação Ambiental da FIA, antes de se tornar signatária do compromisso Esporte para Ação Climática da ONU em 2021.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_W4Gx_XeGjI

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage

