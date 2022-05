Vantage i McLaren MX Extreme E Team rozpoczynają kampanię z okazji Dnia Matki z udziałem pierwszej kobiety-kierowcy McLarena

Będąc pierwszą i jedyną jak dotąd kobietą, która wygrała rajdowe mistrzostwa świata w 2016 r., a także pierwszą kobietą-kierowcą McLaren Racing rywalizującą w serii mistrzostw Extreme E, Gilmour jest w pełni świadoma swojej pozycji jako wzoru do naśladowania dla kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn, a swój sukces przypisuje niezachwianemu wsparciu matki.

„Mama była jednym z moich największych kibiców – mówi Gilmour. – Wspierała mnie we wszystkich moich osiągnięciach i rozczarowaniach. Zachęcała do poszukiwania własnych marzeń i pomagała mi je realizować w każdy możliwy sposób. W tym dniu oraz każdego dnia dziękuję jej za całą bezgraniczną miłość i wsparcie, które od niej otrzymałam".

„W naszym dążeniu do idealnej przyszłości kobiety zawsze odgrywają najważniejszą rolę. W ten sposób pragniemy okazać nasze uznanie dla najważniejszych pań w naszym życiu - naszych matek", mówi Marc Despallieres, dyrektor ds. strategii i handlu, Vantage.

Despallieres podkreśla, że wieloletnie partnerstwo pomiędzy Vantage i McLaren MX Extreme E Team zostało oparte na wspólnych wartościach zrównoważonego rozwoju i różnorodności, a także równości płci, integracji i obecności, przy jednoczesnym wspieraniu i propagowaniu świadomości zmian klimatycznych.

„Firma Vantage konsekwentnie angażuje się we wspieranie, edukację i aktywizację kobiet, które są wśród nas. Zamierzamy kontynuować te działania w dłuższej perspektywie".

Vantage

Vantage jest globalnym brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, z siedzibą w Sydney, w Australii. Swoim klientom oferuje dostęp do niezawodnych i efektywnych usług w zakresie handlu kontraktami CFD na rynku walutowym, towarowym, wskaźników i akcji.

Dysponując ponad dziesięcioletnim doświadczeniem rynkowym, firma Vantage zbudowała międzynarodowy zespół składający się z ponad tysiąca pracowników w 30 oddziałach, zlokalizowanych w regionach Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a także w Wielkiej Brytanii. Firma zyskała doskonałą reputację w zakresie dostarczania wysokich standardów handlowych dla klientów każdej wielkości, poprzez zapewnienie zaufanego ekosystemu handlowego, który umożliwia im osiąganie sukcesu w szybszy i prostszy sposób.

Będąc podmiotem licencjonowanym i podlegającym regulacjom w Australii, Wielkiej Brytanii i na Kajmanach, Vantage najwyższą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa klientów. Dążąc do zabezpieczenia ich interesów, Vantage niezwykle poważnie podchodzi do zgodności z przepisami na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje.

Vantage nie ogranicza się tylko do usług brokerów. Jej zorientowana na potrzeby klienta obsługa, bez trudu umożliwia klientom – zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym – dostęp do odpowiednich narzędzi, zasobów i wsparcia.

Mają Państwo możliwość skuteczniejszego wykorzystywania okazji rynkowych, gdy handlujecie mądrzej na vantage [trade smarter @vantage].

McLaren Racing

Spółka McLaren Racing została założona przez nowozelandzkiego kierowcę wyścigowego Bruce'a McLarena w 1963 roku. Zespół po raz pierwszy uczestniczył w wyścigu Formuły 1 w 1966 r. Od tego czasu McLaren wywalczył 20 tytułów mistrza świata Formuły 1, ponad 180 Grand Prix Formuły 1, trzykrotnie wygrał wyścig Indianapolis 500, a także wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans przy pierwszej próbie.

Zespół startuje w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA z Lando Norrisem i Danielem Ricciardo, w serii NTT INDYCAR z kierowcami Arrow McLaren SP Pato O'Wardem i Felixem Rosenqvistem oraz w Mistrzostwach Extreme E z Emmą Gilmour i Tannerem Foustem.

McLaren jest pierwszym zespołem F1, który otrzymał certyfikat Carbon Trust Standard w 2010 roku i od tego czasu przedłuża go co dwa lata, ostatnio w lutym 2021 roku. W 2013 r. zespół, jako pierwszy w F1 otrzymał również trzygwiazdkową nagrodę Akredytacji Zrównoważonego Rozwoju FIA w ramach Certyfikacji Środowiskowej FIA, następnie w 2021 r. został sygnatariuszem zobowiązania ONZ w zakresie działań sportu na rzecz klimatu.

