Vantage é premiada como Melhor Corretora da Região APAC no ADVFN International Awards 2023

PORTO VILA, Vanuatu, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A corretora de ativos múltiplos Vantage (ou "Vantage Markets") conquistou o prêmio de "Melhor Corretora da Região APAC" no ADVFN International Awards 2023.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Vantage recebeu os maiores prêmios para a região da APAC e segue de perto o anúncio anterior da Vantage, em que recebeu onze prêmios no início de 2023.

Vantage recebe o prêmio de Melhor APAC Region Broker no AdVantage International Awards 2023 (PRNewsfoto/Vantage)

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, diz:

"Nossa equipe tem trabalhado arduamente para manter nossa posição na APAC, à medida que continuamos a formar uma sólida equipe de analistas locais para atender aos nossos clientes na região. Nossos esforços educacionais agora chegam a milhares, por meio de nossas transmissões ao vivo, bate-papos da comunidade no telegram, em nossos sites e cursos presenciais em países selecionados que esperamos implementar em outros, dependendo das necessidades de nossos clientes.

Estamos honrados por termos sido reconhecidos por nossos esforços neste momento e gostaríamos de acrescentar que não vamos parar por aí. Este é apenas um começo para a Vantage e agradecemos o apoio de nossos clientes, que são sempre nossa maior motivação para continuar fazendo o melhor."

Sobre a Vantage

A Vantage (ou Vantage Markets) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo de negociação móvel premiado, e uma plataforma de negociação fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de negociação. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

negocie de forma mais inteligente com a @vantage.

