Vantage inaugure le trading social pour rendre le trading plus interactif

L'application Vantage est également disponible sur de nouveaux modèles de téléphones

PORT-VILA, Vanuatu, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets »), le courtier multi-actifs, a inauguré le trading social sur l' application Vantage , ce qui en fait une application de trading tout-en-un qui permet à la fois du trading traditionnel et du trading social.

Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive

Le trading social est une fonctionnalité innovante qui transforme le trading en un événement social. Les traders expérimentés peuvent partager leurs stratégies de trading en tant que fournisseurs de signaux. Les traders novices pourront suivre de nombreux fournisseurs de signaux, être renseignés par des investisseurs expérimentés et échanger leurs stratégies en imitant les opérations de trading des autres.

L'application Vantage donne accès à plus de 1 000 instruments de trading, y compris des CFD sur le Forex, des matières premières, des indices, de l'énergie, des actions, des FNB et des obligations.

La navigation dans l'application est intuitive et offre une gamme complète de graphiques, d'outils techniques, de types d'ordres, de rapports de trading personnalisés et d'alertes. Disponible en 14 langues, l'application Vantage propose également des analyses de marché et des actualités du marché alimentées par Trading Central et FX Street.

Avec la demande croissante pour le trading mobile et dans le contexte de marchés centrés sur les mobiles, l'application Vantage est désormais disponible sur les appareils OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi et Samsung, en plus des appareils iOS et Android.

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application Vantage explique comment la nouvelle fonctionnalité révolutionne l'industrie traditionnelle des CFD. « À mesure que notre profil d'investisseur actif rajeunit, nos clients sont de plus en plus disposés à explorer et à adopter des méthodes de trading innovantes comme le trading social, qui va au-delà des méthodes de trading traditionnelles. Chez Vantage, nous comprenons que la technologie et l'innovation peuvent transcender les frontières ; c'est pourquoi nous avons exploité la puissance de la technologie dans notre application Vantage afin de répondre aux besoins de la prochaine génération et d'offrir une expérience simple et fluide à tous nos clients. »

À propos de Vantage

Vantage (Vantage Global Limited (VFSC 700271) ) est un courtier multi-actifs mondial qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour trader des CFD sur le Forex, des matières premières, des indices, des actions des ETF et des obligations.

Forte de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage compte aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans plus de 30 bureaux dans le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée , ainsi qu'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

tradez plus intelligemment avec @vantage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957611/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957892/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage