Vantage introduserer sosial handel for å gjøre handel mer interaktivt

Vantage App er også tilgjengelig på flere mobilmodeller

PORT VILA, Vanuatu, 1. desember 2022 /PRNewswire/ -- Vantage (eller «Vantage Markets») den globale megleren med flere aktiva, har lansert sosial handel på en Vantage App , og gjør den til en alt-i-en-handelsapp som støtter både vanlig og sosial handel.

Sosial handel er en nyskapende funksjon som gjør handel til en sosial begivenhet. Erfarne tradere kan dele handelsstrategier som signal-leverandører. Nybegynnere vil kunne følge en rekke signal-leverandører, få innsikt fra erfarne investorer og handle strategiene sine ved å speile andres handel.

Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage

Vantage-appen tilbyr tilgang til over 1000 handelsinstrumenter inkludert CFD-er på Forex, råvarer, indekser, energi, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Det er en intuitiv innebygd navigasjon i appen som har et omfattende utvalg av diagrammer, tekniske verktøy, ordretyper, personlig tilpassede handelsrapporter og varsler. Vantage-appen er tilgjengelig på 14 språk og tilbyr også markedsanalyser og markedsnyheter drevet av Trading Central og FX Street.

Med den økende etterspørselen etter mobilhandel i mobil-sentriske markeder, støttes Vantage-appen nå på OPPO-, VIVO-, Huawei-, Xiaomi-og Samsungenheter, i tillegg til iOS og Android-enheter.

Lian Jie, assisterende App-markedsdirektør hos Vantage forklarer hvordan den nye funksjonen revolusjonerer den tradisjonelle CFD-industrien. «Etter hvert som den aktive investorprofilen vår blir yngre, har kundene våre vært mer villig til å ta i bruk innovative handelsmetoder som sosial handel, som tar de tradisjonelle handelsmetodene et skritt videre. Hos Vantage forstår vi hvordan teknologi og innovasjon kan være grenseoverskridende, så vi har utnyttet teknologiens kraft i Vantage-appen vår for å møte behovene til neste generasjon og gi en sømløs og praktisk opplevelse for alle kundene våre.»

Om Vantage

Vantage ( Vantage Global Limited (VFSC 700271)) er en global megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med CFD-er på Forex, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med mer enn 13 års markedserfaring har Vantage nå over 1000 ansatte fordelt på mer enn 30 kontorer rundt om i verden.

Vantage er mer enn en megler. De tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende app for mobilhandel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kunder å dra nytte av handelsmulighetene. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

handle smartere @vantage

