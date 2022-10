Vantage je partnerom Finančnej komisie kvôli väčšej transparentnosti pri externom riešení sporov

SYDNEY, 7. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Vantage, medzinárodný maklér viacerých aktív, dnes oznamuje svoje partnerstvo s Finančnou komisiou (FinaCom), nezávislou samoregulačnou organizáciou a externým orgánom na riešenie sporov pre podniky pôsobiace na devízových trhoch a trhoch s rozdielovými zmluvami (CFD).

Vďaka tomuto novému partnerstvu majú spoločnosť Vantage a jej klienti prístup k širokej škále služieb a členských výhod, ako je napríklad nestranný proces riešenia sporov, ktorý sprostredkúva FinaCom, a ochranu až do výšky 20 000 EUR na klienta, ktorú pokrýva kompenzačný fond FinaCom.

Partnerstvo spoločnosti Vantage s FinaCom spája dve organizácie, ktoré sa zaviazali dodržiavať najprísnejšie štandardy obchodných postupov v sektore Forex, aby sa dosiahlo dôveryhodnejšie a transparentnejšie obchodné prostredie.

Marc Despallieres, riaditeľ pre stratégiu a obchodovanie spoločnosti Vantage, hovorí: „Sme veľmi radi, že sme sa stali partnermi Finančnej komisie. Vážime si spätnú väzbu našich klientov a ich skúsenosti s obchodovaním s nami a sme radi, že máme podporu od vysoko uznávanej externej organizácie na riešenie sporov, akou je FinaCom."

„V spoločnosti Vantage sme hrdí na to, že budujeme podnik, ktorý sa zaviazal robiť to, čo je správne, a na to, že sme dôveryhodnou, regulovanou organizáciou, na ktorú môžu byť naši klienti a zamestnanci hrdí."

O spoločnosti Vantage

Vantage je globálny maklér s viacerými aktívami, ktorý ponúka klientom prístup k rýchlej a výkonnej službe na obchodovanie s CFD v rámci Forex, komoditami, indexmi a akciami.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami na trhu. Spoločnosť Vantage má v súčasnosti viac ako 1 000 zamestnancov vo viac ako 30 globálnych pobočkách.

Vantage je viac ako maklér. Poskytuje dôveryhodný ekosystém obchodovania, ocenenú mobilnú aplikáciu na obchodovanie a jednoduchú obchodnú platformu, ktorá umožňuje klientom využívať obchodné príležitosti. Stiahnite si aplikáciu Vantage App z App Store alebo Google Play.

Získajte možnosť lepšie využívať víťazné trhové príležitosti a obchodujte inteligentnejšie @vantage

O Finančnej komisii

Finančná komisia je nezávislá externá organizácia na riešenie sporov pre obchodníkov, ktorí nemôžu riešiť spory priamo so svojimi poskytovateľmi finančných služieb. Finančná komisia si pôvodne stanovila za cieľ poskytnúť obchodníkom aj maklérom nový prístup k riešeniu sporov, ktoré vzniknú v priebehu obchodovania na elektronických trhoch, ako sú devízové trhy, a potom sa okrem certifikácie technologických platforiem používaných na obchodovanie rozšírila aj na CFD a súvisiace deriváty.

