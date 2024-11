Vantage Markets uitgeroepen tot Leading Broker in Investing.com's nieuwste ranglijst voor 2024 tijdens de Amerikaanse verkiezingsperiode

SYDNEY, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (of "Vantage"), een bekroonde multi-asset broker, heeft opnieuw zijn reputatie van uitmuntendheid bevestigd door in meerdere belangrijke categorieën beter te presteren dan concurrenten in de meest recente brokertest van Investing.com.

Vantage Markets Named Leading Broker in Investing.com’s Latest Rankings for 2024 during the US Election Period

Investing.com, een van 's werelds toonaangevende financiële uitgevers, biedt realtime financieel nieuws, analyses en gegevens en bedient maandelijks meer dan 60 miljoen gebruikers op wereldwijde markten. De testen onder brokers staan hoog aangeschreven in de sector en bieden uitgebreid inzicht in de prestaties van brokers op basis van strenge evaluatiecriteria.

In deze laatste assessment evalueerde de test meerdere belangrijke meetgegevens, waaronder leverage, spreadwaarde, spreadstabiliteit, no-slippagepercentage, marktdiepte, kosten voor grote orders en swapconcurrentievermogen. De beoordeling werd uitgevoerd tijdens een van de meest volatiele periodes, de Amerikaanse verkiezingen. De testgegevens waren gericht op de productbeweging van goud (XAUUSD).

Hefboom

Vantage blonk uit in het aanbieden van een flexibele, zeer concurrerende hefboom van maximaal 1:2000 (in bepaalde regio's), waardoor handelaren toegang kregen tot krachtige financiële instrumenten met een reeks opties op maat van hun handelsbehoeften. Deze balans tussen flexibiliteit en controle is essentieel voor de filosofie van Vantage om handelaren te voorzien van tools die intelligent risicobeheer ondersteunen.

Spreadwaarde en spreadstabiliteit

Op basis van ECN-accountgegevens benadrukte de test de uitzonderlijk lage spreadwaarden van Vantage met 9,1 in vergelijking met andere brokers, waardoor handelaars kosteneffectieve toegang tot de markten krijgen. Bovendien bleef de spreadstabiliteit consistent binnen een bereik van 8-9 punten, een kritieke factor tijdens marktturbulentie. Deze stabiliteit weerspiegelt Vantage's robuuste infrastructuur en toewijding aan het bieden van betrouwbare handelsvoorwaarden, ongeacht de marktschommelingen.

No-slippagepercentage

Vantage toonde een ongeëvenaard no-slippage uitvoeringspercentage van 79% op STP-accounts. Dit geeft blijk van het vermogen om het verschil tussen aangevraagde en uitgevoerde prijzen te minimaliseren. Door onverwachte afwijkingen te verminderen, zorgt Vantage ervoor dat de strategieën van handelaren intact blijven zonder onverwachte afwijkingen, wat het vertrouwen en de transparantie in de uitvoering van transacties verbetert.

Diepte van de markt

In een rigoureuze test van het plaatsen van orders tijdens nieuwsgebeurtenissen met hoge volatiliteit toonde Vantage een ongeëvenaarde diepte van de markt, waarbij grote lotgroottes met minimale slip werden verwerkt. Dit niveau van marktdiepte en stabiliteit weerspiegelt de kracht van het liquiditeitsnetwerk van Vantage, dat handelaren een naadloze ervaring biedt, zelfs tijdens pieken in de marktactiviteit.

Grote orderkosten

Tijdens de zeer volatiele verkiezingsperiode in de VS blonk Vantage uit met grotere orderkosten van -26,6. Vantage bood concurrerende prijzen en minimaliseerde de handelskosten voor grote transacties. Dit is de ruggengraat van Vantage's engagement om handelaars kostenefficiëntie te garanderen, zelfs in dynamische en snel evoluerende markten.

Swapcompetitiviteit

Vantage blijft waarde bieden met toonaangevende swaprentes, met -30,8 voor lange posities en 22 voor korte posities. Vantage is bekend om zijn aanbod van enkele van de beste swaprentes in de sector en staat hoog aangeschreven met voordelige rentes aan beide zijden van de markt. Dit biedt traders toegevoegde waarde, vooral voor langetermijnposities.

De erkenning van Investing.com is een waar bewijs van Vantage's streven naar uitmuntendheid en versterkt zijn positie als leider in het wereldwijde handelslandschap. Voor handelaars over de hele wereld zijn deze resultaten niet alleen een weerspiegeling van de superieure handelsvoorwaarden van Vantage, maar ook een belofte van de niet aflatende inzet voor het bevorderen van een handelsomgeving met hoge prestaties.

Jack Kelly, Head of Sales van Vantage Australië: "Hier bij Vantage Australië zijn we erg blij dat onze toewijding aan het leveren van een hoogwaardige handelservaring wordt erkend in de nieuwste ranglijst van Investing.com. Deze prestatie benadrukt de passie en precisie waarmee we ons werk elke dag uitvoeren. Vooruitkijkend blijven we ons aanbod verfijnen en zorgen we ervoor dat onze traders de beste tools en ondersteuning hebben om met vertrouwen door de markten te navigeren."

Ga voor meer informatie naar Investing.com.

Over Vantage

Vantage Markets (of Vantage) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Forex en Contracts for Difference (CFD's) producten, grondstoffen, indices, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 15 jaar marktervaring overstijgt Vantage de rol van makelaar en biedt het een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om handelskansen te grijpen. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

