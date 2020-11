VAPORESSO devient l'une des premières marques de vaporisation conformes à la CRC au Canada

Comme pour l'application américaine de pré-commercialisation des produits du tabac (PMTA), la conformité à la CRC est une exigence fédérale pour tous les fabricants de produits à base de vapeur qui veulent continuer à faire de la publicité et à vendre leurs produits à base de vapeur au Canada. Le règlement sert à empêcher les enfants et les adolescents d'utiliser des produits qui s'évaporent.

L'obtention d'une certification CRC va au-delà de l'autorisation de faire de la publicité et de vendre sur le marché canadien.

En étroite collaboration avec les autorités officielles, VAPORESSO s'engage à amener l'industrie à se conformer strictement à toutes les réglementations relatives à la vaporisation. L'objectif de la marque est d'empêcher les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal d'utiliser des produits vaporisants tout en maintenant le développement sain de l'industrie.

Engagement en faveur de la sécurité et de la protection des enfants

VAPORESSO est l'une des rares marques à s'être engagée pour la sécurité de ses utilisateurs avant l'entrée en vigueur de la réglementation fédérale. La société a pris des mesures pour mettre en place des conceptions à l'épreuve des enfants sur ses dispositifs de vaporisation depuis 2018.

Le système de dosettes rechargeables ZERO de la marque est conforme à la certification de la norme ISO8317 relative à la sécurité des enfants avant l'entrée en vigueur de la loi CRC sur la protection des enfants dans l'industrie de la vaporisation. En conséquence, VAPORESSO a réussi à reconcevoir rapidement le GTX TANK 22 en une nouvelle version conforme au CRC lancée en 2020, un processus achevé en moins d'un an.

La marque vise à soutenir pleinement la politique locale de protection des enfants contre les produits qui s'évaporent, en se concentrant sur l'optimisation de la résistance de ses produits aux enfants.

Une technologie de pointe pour se conformer à la CRC

VAPORESSO utilise une structure Press-to-Fill (PTF) innovante et brevetée sur ses produits en version ZERO et XROS CSE pour offrir une réponse rapide à toutes les réglementations émergentes sur le marché canadien. Cette structure est conçue pour empêcher l'e-liquide de s'écouler de la réservoir une fois injecté. De cette façon, le liquide est enfermé à l'intérieur du réservoir fermé, ce qui empêche les enfants ou les adolescents d'entrer accidentellement en contact avec lui.

Les mécanismes de remplissage du e-liquide et de remplacement des résistances du GTX TANK 22 fonctionnent en tandem pour apporter une expérience de vaporisation plus sûre et plus fiable. Les utilisateurs doivent appuyer sur le bouchon pour le dévisser afin de recharger l'e-liquide ou de changer la résistance, une opération difficile pour les enfants.

ZERO, XROS version CRC et GTX TANK 22 version CRC sont les premiers produits VAPORESSO à être conformes aux règlements CRC, et plusieurs autres produits de la marque sont actuellement en cours d'audit CRC. L'entreprise vise à ce que davantage de ses catégories de produits soient qualifiées pour la certification CRC dans un avenir proche.

VAPORESSO

Département Marketing

Équipe de relations publiques

Milo Liang Tél. : +86 13802253954 E-mail : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1325057/Pics.jpg

SOURCE VAPORESSO