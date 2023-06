VAPORESSO dévoile ses vapoteuses révolutionnaires VAPORESSO COSS et VAPORESSO ECO au World Vape Show de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , une marque de premier plan dans l'industrie du vapotage, dévoile deux produits révolutionnaires, VAPORESSO COSS et VAPORESSO ECO, au World Vape Show qui a lieu au Dubai World Trade Centre du 21 au 23 juin.

« Nous sommes ravis de présenter VAPORESSO COSS et VAPORESSO ECO à davantage de vapoteurs au salon. Ces deux produits révolutionnaires sont conçus pour améliorer l'expérience de vapotage grâce à leur simplicité d'utilisation et à leur conception écologique », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO.

20230622124601

La VAPORESSO COSS, la dernière innovation de VAPORESSO, est une révolution dans l'industrie du vapotage. Elle résout les difficultés liées aux produits existants et affiche une conception intuitive qui satisfait les habitudes de vapotage des utilisateurs. Le slogan du produit, « Convenient Operating, Smart Supplying » (Fonctionnement pratique, approvisionnement intelligent), illustre bien ses caractéristiques. La VAPORESSO COSS est la plus petite vapoteuse avec la plus longue durée de vie de batterie. Elle comprend également le remplissage de liquide automatique et le chargement automatique. Grâce au système de séparation résistance-liquide, la VAPORESSO COSS assure un goût frais sans aucune fuite, et son goût constant est une caractéristique unique qui la distingue des autres produits.

La VAPORESSO ECO met l'accent sur ses valeurs écologique et économique. Elle est remplissable et rechargeable. Outre sa plus grande capacité, sa batterie plus longue, sa teneur réduite en métaux lourds et son emballage en papier en cuir réutilisable et recyclable, la VAPORESSO ECO est plus économique, écologique et plus sûre pour l'environnement et les humains que les produits jetables. Les coûts d'utilisation quotidiens du produit sont réduits de 60 %, ce qui le rend accessible à un public plus large, dans une gamme de couleurs vives.

En plus de VAPORESSO COSS et de VAPORESSO ECO, VAPORESSO dispose également d'un comptoir IP avec ses très populaires séries XROS et LUXE X, ainsi qu'un comptoir spécial pour ses séries TARGET et GEN.

La présence de VAPORESSO au World Vape Show de Dubaï, ainsi que ses dernières offres et ses offres classiques, démontrent une fois de plus l'engagement de la marque à créer des produits innovants, de haute qualité et durables grâce à la technologie de vapotage de pointe qui répond aux besoins changeants de la communauté mondiale de vapoteurs.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2108512/20230622124601.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

SOURCE VAPORESSO