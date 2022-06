- VAPORESSO: NUEVOS PRODUCTOS, TECNOLOGÍA Y COLABORACIÓN CON ARTISTAS DE LA CALLE en The Vaper Expo UK, Birmingham NEC del 27 al 29 de mayo de 2022

BIRMINGHAM, Inglaterra, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO está haciendo NUEVOS anuncios en el stand de la feria The Vaper Expo UK HOY con una exhibición a las 2 pm después de una noche de éxito, ganando premios. VAPORESSO quedó en primer lugar en la categoría "Best Tank", en segundo lugar en la categoría "Best Mod" y ganando el tercer lugar en la categoría "Mejor sistema de Pod" en los premios Vapouround. VAPORESSO tiene un stand conjunto con SMOORE en la feria y anunciará lo siguiente en los próximos días: