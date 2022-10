VAPORESSO prépare le XROS 3 pour une sortie début décembre

SHENZHEN, Chine, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, une marque mondiale de cigarettes électroniques, lancera ses derniers produits, les XROS 3 et XROS 3 Mini, le 28 octobre sur son site Internet officiel, dont la commercialisation est prévue début décembre. La société a récemment présenté le nouveau modèle lors du salon Vapexpo de deux jours à Paris.

Xros3

La série XROS s'est imposée dans le monde entier comme l'un des produits de vapotage les plus fiables et les plus puissants disponibles sur le marché. La société a vendu plus de 40 millions d'unités depuis le lancement de la série en 2020. Le XROS a également reçu de nombreux éloges pour son design innovant et tendance, notamment un prestigieux Red Dot Award en 2022 et plusieurs Muse Design Awards.

« Conformément à l'esprit de notre entreprise, qui consiste à "franchir les limites", la série XROS continue de repousser les limites en termes de ce qu'un produit de vapotage peut apporter aux clients », a déclaré Thalia Cheng, directrice du marketing de VAPORESSO. « Nous avons conçu le XROS 3 en pensant à nos clients, afin qu'ils puissent profiter des performances de nos produits de vapotage de pointe et d'une esthétique universellement célébrée. »

Équipé d'une batterie haute densité de 1 000 mAh, le XROS 3 offre aux utilisateurs une solution de vapotage solide et fiable pouvant être utilisée pendant 48 heures sur une seule charge. La charge de type C assure une plus grande commodité, tandis que l'activation par tirage garantit que le produit ne fonctionnera pas dans les poches des utilisateurs.

Le produit est livré avec un design arrondi élégant qui garantit que l'embout buccal s'adapte parfaitement aux lèvres de l'utilisateur, offrant une expérience MTL précise. Le fond arrondi de la cigarette électronique offre un design moderne et intemporel. De plus, l'indicateur au néon indiquant la charge restante de la batterie allie esthétique et fonctionnalité pour offrir aux utilisateurs confort et praticité.

Le XROS 3 dispose également de la technologie COREX Heating pour un chauffage rapide et uniforme, d'un débit d'air réglable précis et de la technologie SSS de VAPORESSO pour éviter les fuites. En plus de l'absence de fuite, cette conception signifie que les utilisateurs peuvent remplir la cigarette électronique sans avoir à retirer la tête, ce qui leur permet de basculer facilement entre les dosettes Tight MTL et Restricted DTL.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Sur la base de son innovation continue, de son contrôle qualité strict et de son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

