VAPORESSO présente la nouvelle vapoteuse LUXE XR MAX, série ECO, à Vapexpo France

LYON, France, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, l'une des plus grandes marques de vapotage au monde, a présenté sa dernière gamme de produits à Vapexpo France 2023, qui se déroule du 16 au 17 avril au Centre de congrès de Lyon.

Afin de montrer ses derniers efforts en matière de design et de durabilité, VAPORESSO a présenté ses nouveaux produits, notamment la série XROS, la série LUXE X et la série ECO. Le temps fort du salon a été le lancement officiel du dernier MOD POD 80 W de VAPORESSO – LUXE XR MAX – qui vient rejoindre la famille LUXE X.

Dans le but d'améliorer l'efficacité, le nouveau LUXE XR MAX adopte une batterie super haute densité et est plus petit en taille que les autres appareils MOD POD 80 W. Malgré sa petite taille, le nouveau produit offre une capacité de batterie supérieure de 40 %, ce qui allonge la durée de vie de la batterie et résout ainsi le problème de déséquilibre entre taille et durée de vie de la batterie.

Alimenté par la technologie de chauffage COREX de VAPORESSO, le LUXE XR MAX offre une expérience utilisateur douce et savoureuse, et un taux de restitution gustative durable. Le nouvel appareil jouit également d'un taux d'efficacité de vaporisation plus élevé qui offre une précision de saveur toujours plus pure et prolonge la durée de vie des résistances de 50 %.

Le LUXE XR MAX et toute la série LUXE X de pods et de résistances GTX sont interchangeables, offrant une expérience de vapotage complète couvrant les approches d'inhalation indirecte, d'inhalation directe restreinte et d'inhalation directe. Le modèle conserve également le design classique de la série LUXE X en y intégrant un design lumineux dynamique. Le grand écran de l'appareil et les boutons tactiles le rendent également plus ergonomique.

Par ailleurs, VAPORESSO a également dévoilé la série ECO, une nouvelle gamme d'appareils pour les utilisateurs de vapoteuses jetables à la recherche d'une option plus écologique et économique. Disponibles en juin, ces appareils sont dotés de pods rechargeables, d'une batterie longue durée et d'un emballage écologique. Ils sont également plus sûrs et plus propres que les produits jetables, car ils ne produisent aucune substance par immersion à long terme ni fuite de liquide pendant le transport. Avec la série ECO, VAPORESSO vise à faciliter la vie des utilisateurs de vapoteuses jetables suivant la devise « GO ECO, GO GREEN ».

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

